Отправлено: - 23:08

serg kost:

А вот в Казахстане сколько раз нефтяники и строители бастовали против несправедливо высоких зарплат иностранцев з

Цитата:Вся нефть, продана Китайцам, которые завозят рабочих из Китая и платят им больше,это же - свои.А казахи, получается - чужие, гастарбайтеры, в своей стране. Позор...