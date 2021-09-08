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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 23:07
Цитата:
Ну это пока
111:
Русский к слову.. Никуда не хочет ехать..
Русский к слову.. Никуда не хочет ехать..
Ну это пока
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22670
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 23:08
Цитата:
Вся нефть, продана Китайцам, которые завозят рабочих из Китая и платят им больше,это же - свои.
А казахи, получается - чужие, гастарбайтеры, в своей стране. Позор...
serg kost:
А вот в Казахстане сколько раз нефтяники и строители бастовали против несправедливо высоких зарплат иностранцев з
А вот в Казахстане сколько раз нефтяники и строители бастовали против несправедливо высоких зарплат иностранцев з
Вся нефть, продана Китайцам, которые завозят рабочих из Китая и платят им больше,это же - свои.
А казахи, получается - чужие, гастарбайтеры, в своей стране. Позор...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 23:09
Цитата:
У меня есть собака, правда гавкает иногда на всех подряд. Но все равно рука сама тянется ее за ухом погладить
таноми52:
Уж сколько раз говорилось о стимулировании абаек, но, видно, каждый хочет и себя показать
Уж сколько раз говорилось о стимулировании абаек, но, видно, каждый хочет и себя показать
У меня есть собака, правда гавкает иногда на всех подряд. Но все равно рука сама тянется ее за ухом погладить
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 23:11
Цитата:
Интересно, когда китайский станет языком межнационального общения? ))
drakon:
Интересно, когда китайский станет языком межнационального общения? ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 23:12
Цитата:
Ножки тоже ничего, кто понимает толк
Vit:
Красивые красные лабутены.
Красивые красные лабутены.
Ножки тоже ничего, кто понимает толк
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7724
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 23:16
Цитата:
он там уже давно язык межнационального общения, мой пост 7591
maxsaf:
Интересно, когда китайский станет языком межнационального общения? ))
Интересно, когда китайский станет языком межнационального общения? ))
он там уже давно язык межнационального общения, мой пост 7591
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 57
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 23:18
Цитата:
Уж сколько раз говорилось о стимулировании абаек, но, видно, каждый хочет и себя показать
А вот зачем надо было это тупое животное в арафатке истории учить?! Оно же ведь необучаемое!
таноми52:
Уж сколько раз говорилось о стимулировании абаек, но, видно, каждый хочет и себя показать
А вот зачем надо было это тупое животное в арафатке истории учить?! Оно же ведь необучаемое!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 23:26
Цитата:
Вам просто скушно..
Ну давайте посмотрим в реалии, вам больше разговаривать не о чем, спорить, дискутировать..
Когда у всех мнение одно..
Тогда как в Ойропе, допустим в Финляндии, только застрелиться остается..
Потому что смысла нет, жить..
elektron:
гложут тогда меня сомнения, зачем мы тогда вообще на
гложут тогда меня сомнения, зачем мы тогда вообще на
Вам просто скушно..
Ну давайте посмотрим в реалии, вам больше разговаривать не о чем, спорить, дискутировать..
Когда у всех мнение одно..
Тогда как в Ойропе, допустим в Финляндии, только застрелиться остается..
Потому что смысла нет, жить..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 23:28
Цитата:
Да я тоже своей, русской, крещеной христианке, говорю поехали в Боглановичи к моим по отцу родным, она, нет, только КЗ..
Вот парадокс то..
maxsaf:
Ну это пока
Ну это пока
Да я тоже своей, русской, крещеной христианке, говорю поехали в Боглановичи к моим по отцу родным, она, нет, только КЗ..
Вот парадокс то..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7724
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 23:30
Цитата:
Это был вопрос и вопрос вообще-то
abaika95:
elektron: Тобишь совсем ничего? Даже работать не пробовали? Ответ и вопрос невпопад)
elektron: Тобишь совсем ничего? Даже работать не пробовали? Ответ и вопрос невпопад)
Это был вопрос и вопрос вообще-то
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 23:32
Цитата:
Как говорит Нур, это было не для абаек, а для молодых, которые учат историю по местным учебникам
Уже не ваш земляк:
А вот зачем надо было это тупое животное в арафатке истории учить?! Оно же ведь необучаемое!
А вот зачем надо было это тупое животное в арафатке истории учить?! Оно же ведь необучаемое!
Как говорит Нур, это было не для абаек, а для молодых, которые учат историю по местным учебникам
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7724
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 23:34
Цитата:
Не Марик не скучно, просто бывает веселей, жизнь то она одна. И радоваться каждой минуте нужно, особенно если живой проснулся
111:
Вам просто скушно..
Вам просто скушно..
Не Марик не скучно, просто бывает веселей, жизнь то она одна. И радоваться каждой минуте нужно, особенно если живой проснулся
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 23:38
Цитата:
Ну я так думаб, и не надо тогда обижаться так сильно, чтобы помнить что то годами, десятилетиями..
Все мы дети в одной песочнице..
elektron:
Марик не скучно, просто бывает веселей, жизнь то она одна. И радоваться каждой минуте нужно, особенно если живой проснулся
Марик не скучно, просто бывает веселей, жизнь то она одна. И радоваться каждой минуте нужно, особенно если живой проснулся
Ну я так думаб, и не надо тогда обижаться так сильно, чтобы помнить что то годами, десятилетиями..
Все мы дети в одной песочнице..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 23:57
Сейчас своей включил Солнцепек..
Крен знает, правда или нет, но она думает что правда..
Я то ее не травлю специально, ни на тез и ни на этих .
Крен знает, правда или нет, но она думает что правда..
Я то ее не травлю специально, ни на тез и ни на этих .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 23:59
Везде мы должны быть немного более мудрыми..
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