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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7720
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 22:37
#7591
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Цитата:
abaika95:
У нас рабочие,на тяжёлых работах одинаково получают как местные так и приезжие Не делают разгроничений

На буровых тоже не просто, нефтяники экспаты получают в 20 раз больше местных
Многие или большинство, ещё и казахский не знают наверное. :lol: Куата на них нет

[Исправлено: elektron, 08.09.2021 - 17:40]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12145
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 22:40
#7592
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Цитата:
abaika95:
Ну и остальная информация у вас не полная) Уточните прежде чем доказывать)

Нука, а какая у вас инфа насчет Сбера? Че так очаги заполыхали по всему КЗ?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10446
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 22:40
#7593
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Цитата:
elektron:
:lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12145
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 22:42
#7594
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Цитата:
abaika95:
Всяко лучше я на родине работаю

В одиночку. А где остальные герои? Где интернет-батыры? :lol: латиницу учат?))

[Исправлено: maxsaf, 08.09.2021 - 22:44]
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
92
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 22:43
#7595
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Цитата:
abaika95:
В России умудрились мигрантам платить больше,когда как местные трудятся за копейки)))

Если местный в Обнинске пойдет лопатой асфальт кидать, он получит те же 45.
А вот в Казахстане сколько раз нефтяники и строители бастовали против несправедливо высоких зарплат иностранцев за одинаковую с местными работу?!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12145
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 22:45
#7596
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Цитата:
serg kost:
А вот в Казахстане сколько раз нефтяники и строители бастовали против несправедливо высоких зарплат иностранцев за одинаковую с местными работу?!

Он все это знает, просто дальше будет в тупую врать. Бесполезно спорить, невменяемый.
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