Отправлено: - 22:37

abaika95:

У нас рабочие,на тяжёлых работах одинаково получают как местные так и приезжие Не делают разгроничений

[Исправлено: elektron, 08.09.2021 - 17:40]

Цитата:На буровых тоже не просто,Многие или большинство, ещё и казахский не знают наверное.Куата на них нет