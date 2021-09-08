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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 92
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 22:24
Цитата:
Снова демагогией занимаешься.
Я тебе ссылку кидал, что отсюда уезжает в 3 раза больше медиков, чем приезжает сюда. А ты со своим склерозом уже мне другое приписал. А может тебе без разницы, что писать, лишь бы написать?
И про казахстанских студентов в российских вузах ты не слышал?
Я даже больше скажу. Сейчас и у медсестёр есть высшее медицинское (при этом она остаётся медсестрой, но с высшим образованием). И у нас в стране такому не учат. Моя родственница училась в Оренбурге. Сейчас работает в 4 поликлинике.
abaika95:
Ты сам себе получается перечишь)) То там врачей в три раза больше то только на 100 человек при этом вузов реально больше в разы
Ты сам себе получается перечишь)) То там врачей в три раза больше то только на 100 человек при этом вузов реально больше в разы
Снова демагогией занимаешься.
Я тебе ссылку кидал, что отсюда уезжает в 3 раза больше медиков, чем приезжает сюда. А ты со своим склерозом уже мне другое приписал. А может тебе без разницы, что писать, лишь бы написать?
И про казахстанских студентов в российских вузах ты не слышал?
Я даже больше скажу. Сейчас и у медсестёр есть высшее медицинское (при этом она остаётся медсестрой, но с высшим образованием). И у нас в стране такому не учат. Моя родственница училась в Оренбурге. Сейчас работает в 4 поликлинике.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 22:24
Цитата:
Да ладно вы так
Обиделись прям не могу))
Всяко лучше я на родине работаю
В не труд мигрантом)
Цитата:
А где?
Что-то не заметил)Цитата:
Очень рад что ты в курсе сколько получают таджики)
Тут спорить не буду))
Цитата:
Тогда беру свои слова обратно про пример о России
Когда как по всему миру мигрантов берут на тяжелую малооплачиваю работу
На ту на которую местные не идут
В России умудрились мигрантам платить больше,когда как местные трудятся за копейки)))
Такого даже не придумаешь специально
maxsaf:
Работа, за похлебку
Работа, за похлебку
Да ладно вы так
Обиделись прям не могу))
Всяко лучше я на родине работаю
В не труд мигрантом)
Цитата:
maxsaf:
На сегодня хватает, но в случае чего могу повторить
На сегодня хватает, но в случае чего могу повторить
А где?
Что-то не заметил)Цитата:
serg kost:
В Обнинске как разнорабочие они имеют 45 тыс. В Москве больше в полтора раза.
В Обнинске как разнорабочие они имеют 45 тыс. В Москве больше в полтора раза.
Очень рад что ты в курсе сколько получают таджики)
Тут спорить не буду))
Цитата:
Vit:
Они по всей России так зарабатывают когда местные разнорабочие по 15-20руб. Россия щедрая душа .
Они по всей России так зарабатывают когда местные разнорабочие по 15-20руб. Россия щедрая душа .
Тогда беру свои слова обратно про пример о России
Когда как по всему миру мигрантов берут на тяжелую малооплачиваю работу
На ту на которую местные не идут
В России умудрились мигрантам платить больше,когда как местные трудятся за копейки)))
Такого даже не придумаешь специально
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7720
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 22:24
Цитата:
Судя по новостям НГ не один раз ещё отключат, разжигать замучаетесь.
abaika95:
И один раз за зиму свет отключат
И один раз за зиму свет отключат
Судя по новостям НГ не один раз ещё отключат, разжигать замучаетесь.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7720
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 22:26
Цитата:
А КЗ что не так?
abaika95:
В России умудрились мигрантам платить больше,когда как местные трудятся за копейки)))
В России умудрились мигрантам платить больше,когда как местные трудятся за копейки)))
А КЗ что не так?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2095
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 22:26
Цитата:
Очень значимое замечание..
Вот тут просто, никому не мешаю, уже и деда начали обзывать, как Не земляк, и просто обзываться как Макс..
А это дон-жон вообще непонятно, начал сразу зад себе травить об меня..
Кто такой, понятия не имею..
С мая тут никого не задевал, как заново вошел..
А тут все тоже самое..
таноми52:
Учитесь форумчане у Акросса: каждый пост - зерно, а у вас сейчас одни плевелы!
Учитесь форумчане у Акросса: каждый пост - зерно, а у вас сейчас одни плевелы!
Очень значимое замечание..
Вот тут просто, никому не мешаю, уже и деда начали обзывать, как Не земляк, и просто обзываться как Макс..
А это дон-жон вообще непонятно, начал сразу зад себе травить об меня..
Кто такой, понятия не имею..
С мая тут никого не задевал, как заново вошел..
А тут все тоже самое..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 22:27
Цитата:
На то он и трактор)Цитата:
Сеанс коллективной фантазии и бреда продолжает работать))
Новый член появился)
Хотя какой он новый? старый член Цитата:
Ээх
Уровень тролинга
Электрон Цитата:
А зачем они мне?) Мне и тут норм очаги поджигать
таноми52:
Учитесь форумчане у Акросса: каждый пост - зерно, а
Учитесь форумчане у Акросса: каждый пост - зерно, а
На то он и трактор)Цитата:
alex_60:
измордовали абайку95, пошел умываться. для него это обычное состояние. любит когда его в асфальт гасят..
измордовали абайку95, пошел умываться. для него это обычное состояние. любит когда его в асфальт гасят..
Сеанс коллективной фантазии и бреда продолжает работать))
Новый член появился)
Хотя какой он новый? старый член Цитата:
elektron:
Не опять мимо, нет у меня вентиляторов, климатизировано. Так что нюхайте сами.
Не опять мимо, нет у меня вентиляторов, климатизировано. Так что нюхайте сами.
Ээх
Уровень тролинга
Электрон Цитата:
maxsaf:
У Василисы интер хунта щас в каментах очаги полыхают. Южный поток 3 открыли, поставка газа братской Украине. По поводу сдачи КЗ России. Бегите туда тушить
У Василисы интер хунта щас в каментах очаги полыхают. Южный поток 3 открыли, поставка газа братской Украине. По поводу сдачи КЗ России. Бегите туда тушить
А зачем они мне?) Мне и тут норм очаги поджигать
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 22:28
Цитата:
Цитата:
Вот же мазахист
alex_60:
измордовали абайку95, пошел умываться. для него это обычное состояние. любит когда его в асфальт гасят..
измордовали абайку95, пошел умываться. для него это обычное состояние. любит когда его в асфальт гасят..
Цитата:
abaika95:
Наслаждение
Наслаждение
Вот же мазахист
(Пользователи)
- Откуда:
- НиКапенгагин
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1535
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 22:28
Комментарий проходит проверку.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2095
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 22:31
Цитата:
Дон дон типа..
111:
дон-жон
дон-жон
Дон дон типа..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7720
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 22:31
Цитата:
За то культурно :lol
abaika95:
Ээх
Ээх
За то культурно :lol
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 22:31
Цитата:
Цитата:
Ох и тяжко же вам будет в КЗ совмещать афганцев и эти ваши фантазии
abaika95:
фантазии
фантазии
Цитата:
abaika95:
Новый член
Новый член
Ох и тяжко же вам будет в КЗ совмещать афганцев и эти ваши фантазии
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 22:32
Цитата:
Ещё раз
Чтобы закрепить твою лужу
Иначе ты зануда не отвяжешься
В России врачей всего на 100 человек больше чем у нас
При этом у нас отток врачей по твоему в 3 раза больше чем приезжает
Уезжают они кончено в рашку
Медвузов там больше раз в 10
Населения больше в 10 раз
И врачей всего на 100 человек (на 100тыс населения) больше??)
Ты считать умеешь?) Ты понимаешь что своими цифрами сам сел в лужу? Опять Цитата:
Плановые не считаются
Это так
Даже очаг ваш не придется поджигать)Цитата:
У нас рабочие,на тяжёлых работах одинаково получают как местные так и приезжие
Не делают разгроничений
serg kost:
Я тебе ссылку кидал, что отсюда уезжает в 3 раза больше медиков, чем приезжает сюда.
Я тебе ссылку кидал, что отсюда уезжает в 3 раза больше медиков, чем приезжает сюда.
Ещё раз
Чтобы закрепить твою лужу
Иначе ты зануда не отвяжешься
В России врачей всего на 100 человек больше чем у нас
При этом у нас отток врачей по твоему в 3 раза больше чем приезжает
Уезжают они кончено в рашку
Медвузов там больше раз в 10
Населения больше в 10 раз
И врачей всего на 100 человек (на 100тыс населения) больше??)
Ты считать умеешь?) Ты понимаешь что своими цифрами сам сел в лужу? Опять Цитата:
elektron:
Судя по новостям НГ не один раз ещё отключат, разжигать замучаетесь.
Судя по новостям НГ не один раз ещё отключат, разжигать замучаетесь.
Плановые не считаются
Это так
Даже очаг ваш не придется поджигать)Цитата:
elektron:
А КЗ что не так?
А КЗ что не так?
У нас рабочие,на тяжёлых работах одинаково получают как местные так и приезжие
Не делают разгроничений
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 92
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 22:33
Цитата:
40-45 в Обнинске разнорабочий на дорожном строительстве. Обычно до шести вечера, но бывают авралы день другой, как и актируемые дни в дождь.
На технике больше.
Мой шурин получает от восьмидесяти. Но он может управлять любой колесно- тракторной. Может починить доступными средствами из подручных материалов. И спокойно может послать мастера и прораба, если они неправы.
111:
Надо ему сказать что в Москве есть работа дворником за 67500 рублями..
Надо ему сказать что в Москве есть работа дворником за 67500 рублями..
40-45 в Обнинске разнорабочий на дорожном строительстве. Обычно до шести вечера, но бывают авралы день другой, как и актируемые дни в дождь.
На технике больше.
Мой шурин получает от восьмидесяти. Но он может управлять любой колесно- тракторной. Может починить доступными средствами из подручных материалов. И спокойно может послать мастера и прораба, если они неправы.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 22:33
Цитата:
Макс решил объединить два курса
Курс по облизыванию и курс по фантазии))
Прям цезарь
Цитата:
А мы их через границу будет отправлять))
maxsaf:
Вот же мазахист
Вот же мазахист
Макс решил объединить два курса
Курс по облизыванию и курс по фантазии))
Прям цезарь
Цитата:
maxsaf:
Ох и тяжко же вам будет в КЗ совмещать афганцев и эти ваши фантазии
Ох и тяжко же вам будет в КЗ совмещать афганцев и эти ваши фантазии
А мы их через границу будет отправлять))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 22:35
Цитата:
Погремуха опять за свое
Тебе не обидно?
Что-то чиркаешь там а тебя всеровно никто не читает?)
Комментарий проходит проверку.
Погремуха опять за свое
Тебе не обидно?
Что-то чиркаешь там а тебя всеровно никто не читает?)
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