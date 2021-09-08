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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
92
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 22:24
#7576
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Цитата:
abaika95:
Ты сам себе получается перечишь)) То там врачей в три раза больше то только на 100 человек при этом вузов реально больше в разы

Снова демагогией занимаешься.
Я тебе ссылку кидал, что отсюда уезжает в 3 раза больше медиков, чем приезжает сюда. А ты со своим склерозом уже мне другое приписал. А может тебе без разницы, что писать, лишь бы написать?
И про казахстанских студентов в российских вузах ты не слышал?
Я даже больше скажу. Сейчас и у медсестёр есть высшее медицинское (при этом она остаётся медсестрой, но с высшим образованием). И у нас в стране такому не учат. Моя родственница училась в Оренбурге. Сейчас работает в 4 поликлинике.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9812
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 22:24
#7577
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Цитата:
maxsaf:
Работа, за похлебку

Да ладно вы так
Обиделись прям не могу))
Всяко лучше я на родине работаю
В не труд мигрантом)
Цитата:
maxsaf:
На сегодня хватает, но в случае чего могу повторить

А где?
Что-то не заметил)Цитата:
serg kost:
В Обнинске как разнорабочие они имеют 45 тыс. В Москве больше в полтора раза.

Очень рад что ты в курсе сколько получают таджики)
Тут спорить не буду))
Цитата:
Vit:
Они по всей России так зарабатывают когда местные разнорабочие по 15-20руб. Россия щедрая душа .

Тогда беру свои слова обратно про пример о России
Когда как по всему миру мигрантов берут на тяжелую малооплачиваю работу
На ту на которую местные не идут
В России умудрились мигрантам платить больше,когда как местные трудятся за копейки)))
Такого даже не придумаешь специально
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7720
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 22:24
#7578
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Цитата:
abaika95:
И один раз за зиму свет отключат

Судя по новостям НГ не один раз ещё отключат, разжигать замучаетесь. :lol:
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7720
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 22:26
#7579
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Цитата:
abaika95:
В России умудрились мигрантам платить больше,когда как местные трудятся за копейки)))

А КЗ что не так? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2095
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 22:26
#7580
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Цитата:
таноми52:
Учитесь форумчане у Акросса: каждый пост - зерно, а у вас сейчас одни плевелы!

Очень значимое замечание..
Вот тут просто, никому не мешаю, уже и деда начали обзывать, как Не земляк, и просто обзываться как Макс..
А это дон-жон вообще непонятно, начал сразу зад себе травить об меня..
Кто такой, понятия не имею..
С мая тут никого не задевал, как заново вошел..
А тут все тоже самое..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9812
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 22:27
#7581
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Цитата:
таноми52:
Учитесь форумчане у Акросса: каждый пост - зерно, а

На то он и трактор)Цитата:
alex_60:
измордовали абайку95, пошел умываться. для него это обычное состояние. любит когда его в асфальт гасят..

Сеанс коллективной фантазии и бреда продолжает работать))
Новый член появился)
Хотя какой он новый? старый член Цитата:
elektron:
Не опять мимо, нет у меня вентиляторов, климатизировано. Так что нюхайте сами.

Ээх
Уровень тролинга
Электрон Цитата:
maxsaf:
У Василисы интер хунта щас в каментах очаги полыхают. Южный поток 3 открыли, поставка газа братской Украине. По поводу сдачи КЗ России. Бегите туда тушить

А зачем они мне?) Мне и тут норм очаги поджигать
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12145
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 22:28
#7582
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Цитата:
alex_60:
измордовали абайку95, пошел умываться. для него это обычное состояние. любит когда его в асфальт гасят..

Цитата:
abaika95:
Наслаждение

Вот же мазахист :lol:
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Coopidon
* Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1535
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 22:28
#7583
Комментарий проходит проверку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2095
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 22:31
#7584
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Цитата:
111:
дон-жон

Дон дон типа..
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7720
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 22:31
#7585
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Цитата:
abaika95:
Ээх

За то культурно :lol
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12145
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 22:31
#7586
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Цитата:
abaika95:
фантазии

Цитата:
abaika95:
Новый член

Ох и тяжко же вам будет в КЗ совмещать афганцев и эти ваши фантазии :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9812
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 22:32
#7587
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Цитата:
serg kost:
Я тебе ссылку кидал, что отсюда уезжает в 3 раза больше медиков, чем приезжает сюда.

Ещё раз
Чтобы закрепить твою лужу
Иначе ты зануда не отвяжешься
В России врачей всего на 100 человек больше чем у нас
При этом у нас отток врачей по твоему в 3 раза больше чем приезжает
Уезжают они кончено в рашку
Медвузов там больше раз в 10
Населения больше в 10 раз
И врачей всего на 100 человек (на 100тыс населения) больше??)
Ты считать умеешь?) Ты понимаешь что своими цифрами сам сел в лужу? Опять Цитата:
elektron:
Судя по новостям НГ не один раз ещё отключат, разжигать замучаетесь.

Плановые не считаются
Это так
Даже очаг ваш не придется поджигать)Цитата:
elektron:
А КЗ что не так?

У нас рабочие,на тяжёлых работах одинаково получают как местные так и приезжие
Не делают разгроничений
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
92
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 22:33
#7588
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Цитата:
111:
Надо ему сказать что в Москве есть работа дворником за 67500 рублями..

40-45 в Обнинске разнорабочий на дорожном строительстве. Обычно до шести вечера, но бывают авралы день другой, как и актируемые дни в дождь.
На технике больше.
Мой шурин получает от восьмидесяти. Но он может управлять любой колесно- тракторной. Может починить доступными средствами из подручных материалов. И спокойно может послать мастера и прораба, если они неправы.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9812
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 22:33
#7589
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Цитата:
maxsaf:
Вот же мазахист

Макс решил объединить два курса
Курс по облизыванию и курс по фантазии))
Прям цезарь
Цитата:
maxsaf:
Ох и тяжко же вам будет в КЗ совмещать афганцев и эти ваши фантазии

А мы их через границу будет отправлять))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9812
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 22:35
#7590
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Цитата:
Комментарий проходит проверку.

Погремуха опять за свое
Тебе не обидно?
Что-то чиркаешь там а тебя всеровно никто не читает?)
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