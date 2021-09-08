Отправлено: - 22:24

abaika95:

Ты сам себе получается перечишь)) То там врачей в три раза больше то только на 100 человек при этом вузов реально больше в разы

Цитата:Снова демагогией занимаешься.Я тебе ссылку кидал, что отсюда уезжает в 3 раза больше медиков, чем приезжает сюда. А ты со своим склерозом уже мне другое приписал. А может тебе без разницы, что писать, лишь бы написать?И про казахстанских студентов в российских вузах ты не слышал?Я даже больше скажу. Сейчас и у медсестёр есть высшее медицинское (при этом она остаётся медсестрой, но с высшим образованием). И у нас в стране такому не учат. Моя родственница училась в Оренбурге. Сейчас работает в 4 поликлинике.