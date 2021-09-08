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≡ Перепись зависла - Как гражданский журналист "НГ" попытался исполнить гражданский долг
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42325
Перепись зависла - Как гражданский журналист "НГ" попытался исполнить гражданский долг
Отправлено: 08.09.21 - 10:22
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Открылась начальная страница, которая предлагает войти по номеру телефона и паролю или авторизироваться через сайт "Правительства для граждан". Так как у меня имеется электронный ключ, я выбираю второй вариант.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13089
Перепись зависла - Как гражданский журналист "НГ" попытался исполнить гражданский долг
Отправлено: 08.09.21 - 10:22
#1
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1 сентября прошел опрос за семью,
никаких проблем не возникло,
входил через егов,
получил оповещение что вопрос прошел.
вопросы конечно идиотские,про ходьбу по ступенькам,
про мертворожденных детей,
про госязык-на ответ не владею,
надо пояснить как не владею-
не понимаю,не могу писать,не могу читать,не могу говорить..

рс.
в оповещении (на трех языках)написано сохранять его до 10 ноября,
а при выезде за границу иметь с собой.
зачем только? не выпустят что-ли?

[Исправлено: alex_60, 08.09.2021 - 11:36]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12115
Перепись зависла - Как гражданский журналист "НГ" попытался исполнить гражданский долг
Отправлено: 08.09.21 - 10:38
#2
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Цитата:
alex_60:
про госязык-на ответ не владею, надо пояснить как не владею- не понимаю,не могу писать,не могу читать,не могу говорить..

Надо же, надо же, надо ж такому случиться!
Надо же, надо же, надо ж так было влюбиться!
Надо бы, надо бы, надо бы остановиться
Но не могу, не могу, не могу, не могу
Не могу и не хочу
:lol: :lol: :lol:
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
770
Re: Перепись зависла - Как гражданский журналист "НГ"...
Отправлено: 08.09.21 - 11:25
#3
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Я 4 попытки делал и никакого толку, техподдержа на письмо не отвечает. Да и хрен с ними!
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A
§ AlexBreeze
(Пользователи)
Регистрация:
08.09.21
Сообщений:
1
Перепись зависла - Как гражданский журналист "НГ" попытался исполнить гражданский долг
Отправлено: 08.09.21 - 11:42
#4
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Всё работает отлично. Отвечай на вопросы. Если не умеешь читать и понимать вопросы, попроси более грамотных соседей или друзей. Критика без аргументов - это клевета.
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S
§ Slava1985
(Пользователи)
Регистрация:
08.09.21
Сообщений:
2
Re: Перепись зависла - Как гражданский журналист "НГ"...
Отправлено: 08.09.21 - 12:20
#5
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А я спокойно переписал свою семью. Да позже было, когда помогал родне да родственникам, что смс с цона не приходила. пробовал, через Айту и Егов без проблем (нажимаем на соответствующие значки на самом сайте). Думаю нагрузка основная идет, потому что по номеру телефона пытаются зарегистрировать - ЦОН должен отправить смс для пробующих пройти перепись, а также кто пытается зайти на егов, вот вам и нагрузка. А айту от себя отправляет коды без проблем, там маленькая нагрузка. Я сам программист, занимался разработкой сайтов раньше, где-то сопровождал, тоже следили за нагрузкой. С компа не получается, попробуйте с телефона, просто может проблема не с браузером, а с устройством, либо поменять время сдачи. Днем, вечером после работы - думаю все пробуют зайти, пройти - вот Вам и загруз и проблемы с сайтом. 8-)
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S
§ Slava1985
(Пользователи)
Регистрация:
08.09.21
Сообщений:
2
Re: Перепись зависла - Как гражданский журналист "НГ"...
Отправлено: 08.09.21 - 12:26
#6
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Ну и пройти Онлайн мне кажется лучший вариант, прошел когда удобно, на все вопросы сразу в документах дома спокойно находишь ответы. Я допустим забываю год брака своего :-x а так открыл свидетельство и ответил. Лучше пройти онлайн, чем потом, когда придет человек и будет спрашивать тебя по всем вопросам. Потом будут другие дела. Как-то так :lol:
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О
§ Олег_kst
(Пользователи)
Регистрация:
19.03.21
Сообщений:
2
Re: Перепись зависла - Как гражданский журналист "НГ"...
Отправлено: 08.09.21 - 15:01
#7
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Статья из разряда: лишь бы че написать. Сам прошел перепись без всяких прошел, с авторизацией через ЭЦП на егов. Ну не получилось - жди переписчиков!
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
939
Re: Перепись зависла - Как гражданский журналист "НГ"...
Отправлено: 08.09.21 - 20:38
#8
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А если я не хочу онлайн проходить эту процедуру? И дома меня не застанут офлайн переписчики, то что? Есть какие-то штрафные санкции... если да, то по какой статье?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10443
Перепись зависла - Как гражданский журналист "НГ" попытался исполнить гражданский долг
Отправлено: 08.09.21 - 20:50
#9
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Цитата:
dandiv:
Я тоже этот вопрос хочу задать. Меня дома врятли застанут. А в онлайне мне не когда возится.
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