Отправлено: - 19:39

serg kost:

"Это в Казахстане проблемы?! Вы на Россию посмотрите!" Ну что же, посмотрим. В России на 100 тыс. населения 425 врачей. В Казахстане 354 врача.

serg kost:

И каждый год из Казахстана, в основном в Россию, уезжает в 3 раза больше медиков чем приезжает сюда.

elektron:

Вы опять передёргиваете. Национальности я не отрицал, да глупо это отрицать. Я про то что нет

elektron:

Бывших не бывает

Цитата:Количество мед колледжей и медицинских институтов ещё сравниСколько там и сколько у нас)Обьективист ты нашПричем не умныйЦитата:Тогда по твоей логике их должно быть там как минимум в 3 раза больше так?Цитата:Все понятно переобулся)Цитата:Вон НЕземляк доказывет что бывает