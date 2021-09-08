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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2088
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 18:50
Ну наконец то..
Не я, а якономисты спрогнозировали девальвацию..
Уже давно пора бы встать в 670-730..
Цены в долларах на перепись хоть подешевеют..
Не я, а якономисты спрогнозировали девальвацию..
Уже давно пора бы встать в 670-730..
Цены в долларах на перепись хоть подешевеют..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 86
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 19:08
Цитата:
Цитата:
С тобой все понятно. Демагог, притом не умный.
"Это в Казахстане проблемы?! Вы на Россию посмотрите!"
Ну что же, посмотрим.
В России на 100 тыс. населения 425 врачей. В Казахстане 354 врача.
И каждый год из Казахстана, в основном в Россию, уезжает в 3 раза больше медиков чем приезжает сюда.
Для России это хорошо.
А для Костанайской области, хуже всех обеспеченной врачами, это плохо.
У друга десятилетнего сына в Жемчужине чуть не убили опасными даже для взрослых дозами лекарств. Спасли в Челябинске, там и живёт теперь под постоянным контролем врачей.
А всем землякам желаю здоровья, скоро нормального врача ещё труднее будет найти.
abaika95:
на деле обычное хамло которое ловится на раз-два
на деле обычное хамло которое ловится на раз-два
Цитата:
Почему сотни?
Млрдами же
И заметь не только у нас из не хватает
вот читай:
Или скажешь опять пример не понятен?)
Млрдами же
И заметь не только у нас из не хватает
вот читай:
Или скажешь опять пример не понятен?)
С тобой все понятно. Демагог, притом не умный.
"Это в Казахстане проблемы?! Вы на Россию посмотрите!"
Ну что же, посмотрим.
В России на 100 тыс. населения 425 врачей. В Казахстане 354 врача.
И каждый год из Казахстана, в основном в Россию, уезжает в 3 раза больше медиков чем приезжает сюда.
Для России это хорошо.
А для Костанайской области, хуже всех обеспеченной врачами, это плохо.
У друга десятилетнего сына в Жемчужине чуть не убили опасными даже для взрослых дозами лекарств. Спасли в Челябинске, там и живёт теперь под постоянным контролем врачей.
А всем землякам желаю здоровья, скоро нормального врача ещё труднее будет найти.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7702
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 19:32
Цитата:
Вы опять передёргиваете. Национальности я не отрицал, да глупо это отрицать. Я про то что нет плохой нации, ну и далее по тексту.
Кстати милиционеры (тогда они ими были) действительно чаще не уживаются тут. Одного лично знал, вернулся в Кустанай, до того как я уехал. Другой с Кабардино-Балкарии вроде, уже тут на курсах познакомился, тоже уехал обратно. Совпадение?)) И ситуацию я вполне нейтрально, без предвзятости описал. Цитата:
Бывших не бывает.
[Исправлено: elektron, 08.09.2021 - 14:35]
abaika95:
Сам тут плакался зачем делится на нации И сам же заводит тут песню про ихних и не ихних
Сам тут плакался зачем делится на нации И сам же заводит тут песню про ихних и не ихних
Вы опять передёргиваете. Национальности я не отрицал, да глупо это отрицать. Я про то что нет плохой нации, ну и далее по тексту.
Кстати милиционеры (тогда они ими были) действительно чаще не уживаются тут. Одного лично знал, вернулся в Кустанай, до того как я уехал. Другой с Кабардино-Балкарии вроде, уже тут на курсах познакомился, тоже уехал обратно. Совпадение?)) И ситуацию я вполне нейтрально, без предвзятости описал. Цитата:
abaika95:
Бывших наших)
Бывших наших)
Бывших не бывает.
[Исправлено: elektron, 08.09.2021 - 14:35]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 9788
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 19:39
Цитата:
Количество мед колледжей и медицинских институтов ещё сравни
Сколько там и сколько у нас)
Обьективист ты наш
Причем не умный
Цитата:
Тогда по твоей логике их должно быть там как минимум в 3 раза больше так?Цитата:
Все понятно переобулся)
Цитата:
Вон НЕземляк доказывет что бывает
serg kost:
"Это в Казахстане проблемы?! Вы на Россию посмотрите!" Ну что же, посмотрим. В России на 100 тыс. населения 425 врачей. В Казахстане 354 врача.
"Это в Казахстане проблемы?! Вы на Россию посмотрите!" Ну что же, посмотрим. В России на 100 тыс. населения 425 врачей. В Казахстане 354 врача.
Количество мед колледжей и медицинских институтов ещё сравни
Сколько там и сколько у нас)
Обьективист ты наш
Причем не умный
Цитата:
serg kost:
И каждый год из Казахстана, в основном в Россию, уезжает в 3 раза больше медиков чем приезжает сюда.
И каждый год из Казахстана, в основном в Россию, уезжает в 3 раза больше медиков чем приезжает сюда.
Тогда по твоей логике их должно быть там как минимум в 3 раза больше так?Цитата:
elektron:
Вы опять передёргиваете. Национальности я не отрицал, да глупо это отрицать. Я про то что нет
Вы опять передёргиваете. Национальности я не отрицал, да глупо это отрицать. Я про то что нет
Все понятно переобулся)
Цитата:
elektron:
Бывших не бывает
Бывших не бывает
Вон НЕземляк доказывет что бывает
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7702
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 19:47
Цитата:
Не так не пойдёт, это вы тут вечно передёргиванием занимаетесь просто. Вместо того, что бы понять, что написано.Цитата:
Никогда не было такого, и вот опять.(с) Вы ещё Москву с Целиноградом тогда сравните что ли.
[Исправлено: elektron, 08.09.2021 - 14:48]
abaika95:
Все понятно переобулся)
Все понятно переобулся)
Не так не пойдёт, это вы тут вечно передёргиванием занимаетесь просто. Вместо того, что бы понять, что написано.Цитата:
abaika95:
Тогда по твоей логике их должно быть там как минимум в 3 раза больше так?
Тогда по твоей логике их должно быть там как минимум в 3 раза больше так?
Никогда не было такого, и вот опять.(с) Вы ещё Москву с Целиноградом тогда сравните что ли.
[Исправлено: elektron, 08.09.2021 - 14:48]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 86
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 20:13
Цитата:
Цитата:
Вот и сравни одно с другим, и хоть немного подумай. Может поумнеешь?
abaika95:
Тогда по твоей логике их должно быть там как минимум в 3 раза больше так?
Тогда по твоей логике их должно быть там как минимум в 3 раза больше так?
Цитата:
Количество мед колледжей и медицинских институтов ещё сравни
Вот и сравни одно с другим, и хоть немного подумай. Может поумнеешь?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13089
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 20:16
Цитата:
один мальчик "эксперд" по ником 112
еще лет шесть назад говорил тут, ну все через неделю 600 будет. каждый день говорил тогда.
а курс уже пять лет 420,хотя и до 460
как то на неделю поднялся.
111:
спрогнозировали девальвацию.. Уже давно пора бы встать в 670-730..
спрогнозировали девальвацию.. Уже давно пора бы встать в 670-730..
один мальчик "эксперд" по ником 112
еще лет шесть назад говорил тут, ну все через неделю 600 будет. каждый день говорил тогда.
а курс уже пять лет 420,хотя и до 460
как то на неделю поднялся.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 20:42
Цитата:
Красиво подкололи))
Такими темпами тост "за здоровье" будет единственным лекарством, не таким опасным как визит к интерну
serg kost:
А всем землякам желаю здоровья
А всем землякам желаю здоровья
Красиво подкололи))
Такими темпами тост "за здоровье" будет единственным лекарством, не таким опасным как визит к интерну
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 20:46
Цитата:
У вас и айтишников смотрю тоже хватает своих, как и врачей. Даже в избытке, раз уезжают. Вот только не пойму зачем вам Сбер?
abaika95:
У вас и айтишников смотрю тоже хватает своих, как и врачей. Даже в избытке, раз уезжают. Вот только не пойму зачем вам Сбер?
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