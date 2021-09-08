Отправлено: - 10:38

alex_60:

про госязык-на ответ не владею, надо пояснить как не владею- не понимаю,не могу писать,не могу читать,не могу говорить..

Цитата:Надо же, надо же, надо ж такому случиться!Надо же, надо же, надо ж так было влюбиться!Надо бы, надо бы, надо бы остановитьсяНо не могу, не могу, не могу, не могуНе могу и не хочу