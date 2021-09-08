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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 501 из 501«1...499500501
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2088
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 18:50
#7501
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Ну наконец то..
Не я, а якономисты спрогнозировали девальвацию..
Уже давно пора бы встать в 670-730..
Цены в долларах на перепись хоть подешевеют..
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
86
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 19:08
#7502
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Цитата:
abaika95:
на деле обычное хамло которое ловится на раз-два

Цитата:
Почему сотни?
Млрдами же
И заметь не только у нас из не хватает
вот читай:
Или скажешь опять пример не понятен?)

С тобой все понятно. Демагог, притом не умный.
"Это в Казахстане проблемы?! Вы на Россию посмотрите!"
Ну что же, посмотрим.
В России на 100 тыс. населения 425 врачей. В Казахстане 354 врача.

И каждый год из Казахстана, в основном в Россию, уезжает в 3 раза больше медиков чем приезжает сюда.
Для России это хорошо.
А для Костанайской области, хуже всех обеспеченной врачами, это плохо.
У друга десятилетнего сына в Жемчужине чуть не убили опасными даже для взрослых дозами лекарств. Спасли в Челябинске, там и живёт теперь под постоянным контролем врачей.
А всем землякам желаю здоровья, скоро нормального врача ещё труднее будет найти.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7702
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 19:32
#7503
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Цитата:
abaika95:
Сам тут плакался зачем делится на нации И сам же заводит тут песню про ихних и не ихних

Вы опять передёргиваете. Национальности я не отрицал, да глупо это отрицать. Я про то что нет плохой нации, ну и далее по тексту. :lol:
Кстати милиционеры (тогда они ими были) ;-) действительно чаще не уживаются тут. Одного лично знал, вернулся в Кустанай, до того как я уехал. Другой с Кабардино-Балкарии вроде, уже тут на курсах познакомился, тоже уехал обратно. Совпадение?)) И ситуацию я вполне нейтрально, без предвзятости описал. ;-) Цитата:
abaika95:
Бывших наших)

Бывших не бывает. :lol:

[Исправлено: elektron, 08.09.2021 - 14:35]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9788
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 19:39
#7504
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Цитата:
serg kost:
"Это в Казахстане проблемы?! Вы на Россию посмотрите!" Ну что же, посмотрим. В России на 100 тыс. населения 425 врачей. В Казахстане 354 врача.

Количество мед колледжей и медицинских институтов ещё сравни
Сколько там и сколько у нас)
Обьективист ты наш
Причем не умный
Цитата:
serg kost:
И каждый год из Казахстана, в основном в Россию, уезжает в 3 раза больше медиков чем приезжает сюда.

Тогда по твоей логике их должно быть там как минимум в 3 раза больше так?Цитата:
elektron:
Вы опять передёргиваете. Национальности я не отрицал, да глупо это отрицать. Я про то что нет

Все понятно переобулся)
Цитата:
elektron:
Бывших не бывает

Вон НЕземляк доказывет что бывает
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7702
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 19:47
#7505
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Цитата:
abaika95:
Все понятно переобулся)

Не так не пойдёт, это вы тут вечно передёргиванием занимаетесь просто. Вместо того, что бы понять, что написано.Цитата:
abaika95:
Тогда по твоей логике их должно быть там как минимум в 3 раза больше так?

Никогда не было такого, и вот опять.(с) Вы ещё Москву с Целиноградом тогда сравните что ли. :lol:

[Исправлено: elektron, 08.09.2021 - 14:48]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
86
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 20:13
#7506
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Цитата:
abaika95:
Тогда по твоей логике их должно быть там как минимум в 3 раза больше так?

Цитата:
Количество мед колледжей и медицинских институтов ещё сравни


Вот и сравни одно с другим, и хоть немного подумай. Может поумнеешь?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13089
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 20:16
#7507
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Цитата:
111:
спрогнозировали девальвацию.. Уже давно пора бы встать в 670-730..


один мальчик "эксперд" по ником 112
еще лет шесть назад говорил тут, ну все через неделю 600 будет. каждый день говорил тогда.
а курс уже пять лет 420,хотя и до 460
как то на неделю поднялся.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12115
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 20:42
#7508
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Цитата:
serg kost:
А всем землякам желаю здоровья

Красиво подкололи))

Такими темпами тост "за здоровье" будет единственным лекарством, не таким опасным как визит к интерну :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12115
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 20:46
#7509
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Цитата:
abaika95:

У вас и айтишников смотрю тоже хватает своих, как и врачей. Даже в избытке, раз уезжают. Вот только не пойму зачем вам Сбер? ;-) :lol:
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Страница 501 из 501«1...499500501
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