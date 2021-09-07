Отправлено: - 15:28

НГ:

Он отметил, что этот показатель мог быть и выше. - Я предварительно по своему жилью провел расчеты



НГ:

Кстати, на закупку этих счетчиков жителям Костанайской области потребуется 632 000 000 тенге.



Цитата:Они знакомы с понятием "норма"? Норма - это среднее значение и по одному человеку можно посчитать только отклонение от нормы. Точно так же нельзя увеличить норму по своему хотению и щучьему желанию, ее можно только пересчитать, но норма она на то и норма, что практически не отклоняется от своих значений, если не было влияния каких-то глобальных изменений, что крайне маловероятно.Цитата:И эти деньги уплывут из экономики в неизвестном направлении, потому что закупать эти счетчики будут за рубежом, развивая там их производство и создавая там новые рабочие места. Для нашей страны это будет равносильно вывозу капитала. Взамен экономика получит лишь более точные цифры распределения внутренних ресурсов, немногим отличающиеся от рассчитанных норм. А это имеет смысл только для конкретных монополистов, но всему обществу в целом будет нанесен непоправимый ущерб.Ну это как если бы хлеборобы вырастили хлеб, а потом правительство купило бы импортные счетчики урожая, чтобы уточнить, кто сколько собирает, а потом рассчиталось бы за это всем выращенным хлебом. Или вот как здесь, из-за одного неутеплённого дома весь Аркалык теперь вынужден оплачивать счетчики газа и всю бодягу по их производству и эксплуатации, включая всех этих допотопных контролеров и бесконечный сбор данных для расcчетов с населением. Так что если бы посчитать все количество внедренных у нас счетчиков и все затраты на их обслуживание, запчасти и ремонт, то станет понятно, почему в СССР без всей этой свистопляски цены на коммуналку были столь мизерны.