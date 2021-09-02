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≡ Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42325
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 02.09.21 - 13:12
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Знание государственного языка для устройства на госслужбу в Казахстане может стать обязательным. С такой инициативой выступило Агентство по делам государственной службы.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12113
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 07.09.21 - 08:21
#45
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Цитата:
abaika95:
В школу?)

Нет

Цитата:
abaika95:
И про босса не удивлен Ваша деревня вся мигрантская Одни россияне да Казахстанцы бывшие живут)

Босс из Германии. Вся Канада - мигрантская деревня. ( каната переводится как деревня )
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12113
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 07.09.21 - 08:24
#46
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Цитата:
abaika95:
Исполнение закона для вас это мозгокомпстирование?) В Канаде также полицейскому отвечаете?

Не, не так же. В Канаде полицейский следит за исполнением законов. А ваши проверяльщики ко мне за деньгами приходили :lol: ниче общего с исполнением законов :-P
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12113
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 07.09.21 - 08:26
#47
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Цитата:
abaika95:
Гляжу Уборщиком помещений..

Пруф в студию ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9786
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 08.09.21 - 18:23
#48
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Цитата:
maxsaf:
Босс из Германии. Вся Канада - мигрантская деревня. ( каната переводится как деревня )

Ну а конкретно ваша деревня вся снговская в основном я так понял)
Как немцы для арабов строят лагеря так и у вас
Разместили всех в одной куче)
Цитата:
maxsaf:
Не, не так же. В Канаде полицейский следит за исполнением законов. А ваши проверяльщики ко мне за деньгами приходили ниче общего с исполнением законов

Ну да ну да
Там полиция это страшно
А у нас страшно и обидно ещё к тому же))
Цитата:
maxsaf:
Пруф в студию

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