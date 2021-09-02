Отправлено: - 18:23

maxsaf:

Босс из Германии. Вся Канада - мигрантская деревня. ( каната переводится как деревня )

maxsaf:

Не, не так же. В Канаде полицейский следит за исполнением законов. А ваши проверяльщики ко мне за деньгами приходили ниче общего с исполнением законов

maxsaf:

Пруф в студию

Цитата:Ну а конкретно ваша деревня вся снговская в основном я так понял)Как немцы для арабов строят лагеря так и у васРазместили всех в одной куче)Цитата:Ну да ну даТам полиция это страшноА у нас страшно и обидно ещё к тому же))Цитата:Нельзя тут личные данные форумчан разглашать