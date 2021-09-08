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≡ Заморозки на почве ожидаются на востоке и северо-востоке Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42325
Заморозки на почве ожидаются на востоке и северо-востоке Костанайской области
Отправлено: 08.09.21 - 18:20
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По прогнозам синоптиков, в четверг 9 сентября на северо-западе области днём пройдет дождь. В Костанае дождь ожидается в пятницу, в четверг и субботу — переменная облачность, без осадков.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2088
Re: Заморозки на почве ожидаются на востоке и северо-востоке...
Отправлено: 08.09.21 - 18:20
#1
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Обогреватели наверно придется включать, или варить много и печь в духовке..
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