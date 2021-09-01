Отправлено: - 18:15

serg kost:

Нет, твой дед все сделал... Он большевик?

Coopidon:

Куат, не против русских, русского, китайского, немецкого и тд языков!!! Но он против, чтобы русский язык употреблялся где-то в общественных местах. Он, по его мнению, может употребляться -дома! В бане, и тд. Но в общественных местах- нельзя!!!

Цитата:Нет в партии не состоялСтроил все так,безпартийноЦитата:Пруф сюда погремуха приведиГде он так говорит