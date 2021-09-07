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Перепись населения
Перепись населения
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42325
Перепись населения
Отправлено: 07.09.21 - 14:54
Широко растиражированная возможность онлайн переписи оказалась невозможной. Третий день бьюсь за возможность переписаться. Сначала выдавалось сообщение " сервер не найден", на второй день он нашелся, но было невозможно войти в систему, несмотря на наличие эцп, инн и всяких кодов. Теперь победил и вошел в систему. И что же? Дальше заполнения адреса дело не двигается.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 19.11.09
- Сообщений:
- 980
Re: Перепись населения
Отправлено: 07.09.21 - 14:54
Да, есть там проблемы. Но они устраняются после обращений.
У меня авторизация прошла без проблем, но споткнулся тоже на адресе. В строке выбора адреса не оказалось моего микрорайона, попутно выяснил, что нет вообще микрорайонов с 6 по 9. Звонки на 1446 кое-как проходят (хотя робот может и среди буднего дня ответить что "вы позвонили в нерабочее время"), но толку от них нет. Обещают исправить и сообщить - и ничего не происходит больше.
А вот письмо в техподдержку (адрес в нижней части сайта) подействовало - через 2 дня пришёл ответ о том что сбой устранили.
Так что жители микрорайонов - переписывайтесь самостоятельно, не благодарите
У меня авторизация прошла без проблем, но споткнулся тоже на адресе. В строке выбора адреса не оказалось моего микрорайона, попутно выяснил, что нет вообще микрорайонов с 6 по 9. Звонки на 1446 кое-как проходят (хотя робот может и среди буднего дня ответить что "вы позвонили в нерабочее время"), но толку от них нет. Обещают исправить и сообщить - и ничего не происходит больше.
А вот письмо в техподдержку (адрес в нижней части сайта) подействовало - через 2 дня пришёл ответ о том что сбой устранили.
Так что жители микрорайонов - переписывайтесь самостоятельно, не благодарите
I
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.20
- Сообщений:
- 21
Re: Перепись населения
Отправлено: 07.09.21 - 16:55
Аналогичная ситуация, то сервер не работает, то 1446 не отвечает. Я дошел до переписного листа 3-И, где укажите номер матери(отца) согласно листу 1-ПП в пределах домашнего хозяйствования. Так как я глава семьи там указываю жену, а мне выдают недопустимые значения.
Как это понять?
Третий день бьюсь и бес толку.
Сдается, приложение создано незадачливым студентом и на двойку.
Но нам-то зачем такие корявые потуги?
Как это понять?
Третий день бьюсь и бес толку.
Сдается, приложение создано незадачливым студентом и на двойку.
Но нам-то зачем такие корявые потуги?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2088
Перепись населения
Отправлено: 07.09.21 - 17:03
Сделано ведь чтоб никто не понял как оно, чтоб все таки государевы служащие вошли в дом и разнюхали там все сами...
Может у кого незаконная перепланировка...
Может у кого незаконная перепланировка...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1507
Re: Перепись населения
Отправлено: 07.09.21 - 20:09
Цитата:
А оно вообще Вам надо?))))
Третий день бьюсь за возможность переписаться
А оно вообще Вам надо?))))
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.12.09
- Сообщений:
- 938
Re: Перепись населения
Отправлено: 07.09.21 - 20:57
Цитата:
А как они войдут? Без участкового можно никого не пускать, а он не будет по всем адресам ездить
Цитата:
111:
Сделано ведь чтоб никто не понял как оно, чтоб все таки государевы служащие вошли в дом и разнюхали там все сами... Может у кого незаконная перепланировка...
Сделано ведь чтоб никто не понял как оно, чтоб все таки государевы служащие вошли в дом и разнюхали там все сами... Может у кого незаконная перепланировка...
А как они войдут? Без участкового можно никого не пускать, а он не будет по всем адресам ездить
Цитата:
А оно вообще Вам надо?))))Полностью согласен, для чего народ напрягается? Пришли переписчики и застали Вас дома, записали данные... но пускать их в жилище или нет Вы сами решаете. Можно и на улице предоставить данные... опять же смотря что спрашивать будут. По ИИН и так уполномоченные органы могут всю информацию получить о владельце этого номера, а доп информацию можно и предоставить, если подозрительных вопросов не будет, ответы на которые могут потом использоваться не в пользу гражданина, предоставившего эту информацию.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7698
Перепись населения
Отправлено: 07.09.21 - 21:03
Цитата:
Не знаю точно как у вас, но в Германии, если нет основания (обыск - решение суда нужно, подозрение в сокрытии преступления например), могу вообще не пускать.
dandiv:
А как они войдут? Без участкового можно никого не пускать, а он не будет по всем адресам ездить
А как они войдут? Без участкового можно никого не пускать, а он не будет по всем адресам ездить
Не знаю точно как у вас, но в Германии, если нет основания (обыск - решение суда нужно, подозрение в сокрытии преступления например), могу вообще не пускать.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7733
Re: Перепись населения
Отправлено: 07.09.21 - 21:17
Как всегда у нас любая компания превращается в кампанейщину... вот в Астане уже в лучших традициях административных методов напрягают госслужащих чтобы прошли перепись быстрее... скоро и до наших доберутся.
А еще есть жалобы на некорректные вопросы и варианты ответов. Например, в вопросе про образование выбирать можно только между магистратурой и аспирантурой... а те, кто получил советское образование или в середине 90-х можно считать без высшего образования?
А еще есть жалобы на некорректные вопросы и варианты ответов. Например, в вопросе про образование выбирать можно только между магистратурой и аспирантурой... а те, кто получил советское образование или в середине 90-х можно считать без высшего образования?
V
(Пользователи)
- Регистрация:
- 29.11.19
- Сообщений:
- 2
Re: Перепись населения
Отправлено: 08.09.21 - 18:04
Всем ДД. Перепись прошел с горем пополам! Из понравившегося - вопрос о стройматериалах из которых сделан дом в котором я живу, его этажность, год постройки и т.д.
Всем успехо в прохождении этого тернистого пути!
Всем успехо в прохождении этого тернистого пути!
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