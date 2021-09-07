Отправлено: - 20:57

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Сделано ведь чтоб никто не понял как оно, чтоб все таки государевы служащие вошли в дом и разнюхали там все сами... Может у кого незаконная перепланировка...

А оно вообще Вам надо?))))

Цитата:А как они войдут? Без участкового можно никого не пускать, а он не будет по всем адресам ездитьЦитата:Полностью согласен, для чего народ напрягается? Пришли переписчики и застали Вас дома, записали данные... но пускать их в жилище или нет Вы сами решаете. Можно и на улице предоставить данные... опять же смотря что спрашивать будут. По ИИН и так уполномоченные органы могут всю информацию получить о владельце этого номера, а доп информацию можно и предоставить, если подозрительных вопросов не будет, ответы на которые могут потом использоваться не в пользу гражданина, предоставившего эту информацию.