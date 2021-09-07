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≡ Перепись населения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42325
Перепись населения
Отправлено: 07.09.21 - 14:54
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Широко растиражированная возможность онлайн переписи оказалась невозможной. Третий день бьюсь за возможность переписаться. Сначала выдавалось сообщение " сервер не найден", на второй день он нашелся, но было невозможно войти в систему, несмотря на наличие эцп, инн и всяких кодов. Теперь победил и вошел в систему. И что же? Дальше заполнения адреса дело не двигается.
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
980
Re: Перепись населения
Отправлено: 07.09.21 - 14:54
#1
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Да, есть там проблемы. Но они устраняются после обращений.
У меня авторизация прошла без проблем, но споткнулся тоже на адресе. В строке выбора адреса не оказалось моего микрорайона, попутно выяснил, что нет вообще микрорайонов с 6 по 9. Звонки на 1446 кое-как проходят (хотя робот может и среди буднего дня ответить что "вы позвонили в нерабочее время"), но толку от них нет. Обещают исправить и сообщить - и ничего не происходит больше.
А вот письмо в техподдержку (адрес в нижней части сайта) подействовало - через 2 дня пришёл ответ о том что сбой устранили.
Так что жители микрорайонов - переписывайтесь самостоятельно, не благодарите ;-)
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I
§ Imago
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.20
Сообщений:
21
Re: Перепись населения
Отправлено: 07.09.21 - 16:55
#2
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Аналогичная ситуация, то сервер не работает, то 1446 не отвечает. Я дошел до переписного листа 3-И, где укажите номер матери(отца) согласно листу 1-ПП в пределах домашнего хозяйствования. Так как я глава семьи там указываю жену, а мне выдают недопустимые значения.
Как это понять?
Третий день бьюсь и бес толку.
Сдается, приложение создано незадачливым студентом и на двойку.
Но нам-то зачем такие корявые потуги?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2088
Перепись населения
Отправлено: 07.09.21 - 17:03
#3
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Сделано ведь чтоб никто не понял как оно, чтоб все таки государевы служащие вошли в дом и разнюхали там все сами...
Может у кого незаконная перепланировка...
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1507
Re: Перепись населения
Отправлено: 07.09.21 - 20:09
#4
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Цитата:
Третий день бьюсь за возможность переписаться


А оно вообще Вам надо?)))) :-o
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
938
Re: Перепись населения
Отправлено: 07.09.21 - 20:57
#5
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Цитата:
111:
Сделано ведь чтоб никто не понял как оно, чтоб все таки государевы служащие вошли в дом и разнюхали там все сами... Может у кого незаконная перепланировка...

А как они войдут? Без участкового можно никого не пускать, а он не будет по всем адресам ездить ;-)
Цитата:
А оно вообще Вам надо?))))
Полностью согласен, для чего народ напрягается? Пришли переписчики и застали Вас дома, записали данные... но пускать их в жилище или нет Вы сами решаете. Можно и на улице предоставить данные... опять же смотря что спрашивать будут. По ИИН и так уполномоченные органы могут всю информацию получить о владельце этого номера, а доп информацию можно и предоставить, если подозрительных вопросов не будет, ответы на которые могут потом использоваться не в пользу гражданина, предоставившего эту информацию.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7698
Перепись населения
Отправлено: 07.09.21 - 21:03
#6
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Цитата:
dandiv:
А как они войдут? Без участкового можно никого не пускать, а он не будет по всем адресам ездить

Не знаю точно как у вас, но в Германии, если нет основания (обыск - решение суда нужно, подозрение в сокрытии преступления например), могу вообще не пускать.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7733
Re: Перепись населения
Отправлено: 07.09.21 - 21:17
#7
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Как всегда у нас любая компания превращается в кампанейщину... вот в Астане уже в лучших традициях административных методов напрягают госслужащих чтобы прошли перепись быстрее... скоро и до наших доберутся.
А еще есть жалобы на некорректные вопросы и варианты ответов. Например, в вопросе про образование выбирать можно только между магистратурой и аспирантурой... а те, кто получил советское образование или в середине 90-х можно считать без высшего образования?
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V
§ Vlad Kostanai
(Пользователи)
Регистрация:
29.11.19
Сообщений:
2
Re: Перепись населения
Отправлено: 08.09.21 - 18:04
#8
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Всем ДД. Перепись прошел с горем пополам! Из понравившегося - вопрос о стройматериалах из которых сделан дом в котором я живу, его этажность, год постройки и т.д.
Всем успехо в прохождении этого тернистого пути! :-)
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