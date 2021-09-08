Re: Как будут проходить рейды по проверке вакцинации в...

Отправлено: - 14:43

Как мне сказал один из ИТР,- Надо жДать..

Только так решаются дела..

Поначалу я не понял, что ждать..

Кстати говорил с таксистом знакомым, он точки знает где делают тесты.

Всего 8000.

Просто надо ж дать..