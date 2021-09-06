Отправлено: - 16:14

Victor Yang:

Не нужно ничего выяснять. Организаторы были обязаны позаботиться о безопасности посетителей. Контакт должен был быть исключён в принципе, а они этого не сделали.

Цитата:Оказывается, есть там двойное ограждение и забор (описано в следующей статье),а из этого следует какой вывод? Кто должен понести наказание? Кого должны лишить родительских прав?