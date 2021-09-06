Надо выяснить чем занималась мать, в то время когда девочка лезла к медведю в пасть. Наверное квасила со своими собутыльниками. Иначе как можно не заметить, что ребенок направляется к клетке и лезет к медведю, это же не молниеносно произошло. Да и медведь не мгновенно начал её жрать. И вообще необходимо разобраться и подумать, а достойна ли она после этого называться матерью...
ladas: Оказывается, есть там двойное ограждение и забор (описано в следующей статье),а из этого следует какой вывод? Кто должен понести наказание?
Владелец медведя в первую очередь Пусть там хоть 10 заборов и колючая проволока Если ребенок смог пролезть значит ограждение беспонтовое и не защищает И нет сотрудника который следил бы за безопасностью рядом.
ladas: Дети могут пролезть куда угодно, даже за ограждение в самом крутом зоопарке
А такого быть не должно Цитата:
ladas: И никакой следящий не уследит.
Уследит если он есть конечно Цитата:
ladas: А функция родителей, объяснить, направить, предостеречь и вообще следить за ребёнком.
Функция зоопарка или базы отдыха следить за безопасностью своих посетителей Зачем к примеру на пляжах спасатели дежурят? Родители же обязаны за детьми следить да? Так и пусть следят нормально,направляют их обьесняют а спаситель будет в носу ковыряться когда у него дети тонуть начнут
ladas: Оказывается, есть там двойное ограждение и забор
А что толку от него? Оно не должно быть формальным. Между ними должно быть хорошее расстояние, чтобы медведь не мог дотянуться лапой. Я вот в Челябинском зоопарке подошел к вольеру со страусами - подумал еще - а не клюнут ли? А там расстояние между ограждениями метра 2-3 - никакой страус не дотянется до посетителя.
abaika95: Родители же обязаны за детьми следить да? Так и пусть следят нормально,направляют их обьесняют а спаситель будет в носу ковыряться когда у него дети тонуть начнут
Спасатель конечно не станет в носу ковыряться, когда у него свои собственные дети тонуть начнут. А других спасать начнет, когда они именно начнут тонуть, ибо спасатель не нянька. А нянчиться с детьми, следить за ними и воспитывать должны родители. Если сами не хотят, то пусть сидят дома или нанимают няньку.
Victor Yang: Не надо путать теплое с мягким. Медведи - не муравьи.
Допустим. ---------------- Вы вышли с человечком в лес. Человечку 5-6 лет. Бабочки, цветочки, букашечки на стволах деревьев.... И, смотрите, залезло чаду на голову какое-то неизвестное существо. Атас...Помогите..!
Что делать, ведь никто не знает. Про ту же первую помощь.
Причем тут лес? Если потенциально опасный зверь содержится в общественном месте, организатор должен предпринять меры безопасности, в том числе и от дураков. На месте этой девочки мог оказаться любой пьяный "герой" - и такие случаи нужно исключить полностью. Это как перила определенной высоты на балконах и лоджиях
ladas: Спасатель конечно не станет в носу ковыряться, когда у него свои собственные дети тонуть начнут. А других спасать начнет, когда они именно начнут тонуть, ибо спасатель не нянька
Ты наверно не знаешь что кроме спасения,сотрудники на пляже следят чтобы люди не заплывали за буйки или в опасную зону Даже инструкции читают отдыхающим по ТБ Тоесть заплыл ребенок долеко Спасатель не бегает и не винит родителя А плывет и вытаскивает Так и тут. Должны были быть ограждения соответствующие животному И должен быть сотрудник который следил бы за тем чтобы отдыхающие не лезли к медведю. Держать медведя на базе отдыха это тоже самое как в клубе установить вольер со львом Че там пьеные лезут ко льву? Ай плевать,они же взрослые это их проблемы,ненадо было так напиваться) Цитата:
electro: А завтра кого-то из дитятей покусает муравейник, он что, тоже виновен???
Если муровейник ради забавы установят в центре базы отдыха И не будут следить за безопасностью И какой-нибудь ребенок упадет в него Виноват будет владелец базы отдыха-однозначно
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