Прогноз на 5 дней
ясно+15°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 33% влажность
  • З, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42325
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 06.09.21 - 14:38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несчастный случай произошел 5 сентября на базе отдыха "Радуга". Подробности происшествия рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Читать новость

Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
323
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 07.09.21 - 09:07
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
БабаКлава:
Исправьте. Спасибо

Спасибо, что заметили. Поправили.
Профайл
l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
111
Re: Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в...
Отправлено: 07.09.21 - 13:08
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо выяснить чем занималась мать, в то время когда девочка лезла к медведю в пасть. Наверное квасила со своими собутыльниками. Иначе как можно не заметить, что ребенок направляется к клетке и лезет к медведю, это же не молниеносно произошло. Да и медведь не мгновенно начал её жрать.
И вообще необходимо разобраться и подумать, а достойна ли она после этого называться матерью...
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14351
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 07.09.21 - 15:27
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ladas:
Надо выяснить чем занималась мать,

Не нужно ничего выяснять. Организаторы были обязаны позаботиться о безопасности посетителей. Контакт должен был быть исключён в принципе, а они этого не сделали.
Профайл
l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
111
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 07.09.21 - 16:14
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не нужно ничего выяснять. Организаторы были обязаны позаботиться о безопасности посетителей. Контакт должен был быть исключён в принципе, а они этого не сделали.

Оказывается, есть там двойное ограждение и забор (описано в следующей статье),а из этого следует какой вывод? Кто должен понести наказание? Кого должны лишить родительских прав?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9786
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 07.09.21 - 16:26
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ladas:
Оказывается, есть там двойное ограждение и забор (описано в следующей статье),а из этого следует какой вывод? Кто должен понести наказание?

Владелец медведя в первую очередь
Пусть там хоть 10 заборов и колючая проволока
Если ребенок смог пролезть значит ограждение беспонтовое и не защищает
И нет сотрудника который следил бы за безопасностью рядом.
Профайл
l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
111
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 07.09.21 - 16:44
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:


Дети могут пролезть куда угодно, даже за ограждение в самом крутом зоопарке. И никакой следящий не уследит. А функция родителей, объяснить, направить, предостеречь и вообще следить за ребёнком.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9786
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 07.09.21 - 17:48
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ladas:
Дети могут пролезть куда угодно, даже за ограждение в самом крутом зоопарке

А такого быть не должно
Цитата:
ladas:
И никакой следящий не уследит.

Уследит если он есть конечно
Цитата:
ladas:
А функция родителей, объяснить, направить, предостеречь и вообще следить за ребёнком.

Функция зоопарка или базы отдыха следить за безопасностью своих посетителей
Зачем к примеру на пляжах спасатели дежурят?
Родители же обязаны за детьми следить да? Так и пусть следят нормально,направляют их обьесняют а спаситель будет в носу ковыряться когда у него дети тонуть начнут
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14351
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 07.09.21 - 17:55
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ladas:
Оказывается, есть там двойное ограждение и забор

А что толку от него? Оно не должно быть формальным. Между ними должно быть хорошее расстояние, чтобы медведь не мог дотянуться лапой.
Я вот в Челябинском зоопарке подошел к вольеру со страусами - подумал еще - а не клюнут ли? А там расстояние между ограждениями метра 2-3 - никакой страус не дотянется до посетителя.
Профайл
l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
111
Re: Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в...
Отправлено: 07.09.21 - 18:30
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Родители же обязаны за детьми следить да? Так и пусть следят нормально,направляют их обьесняют а спаситель будет в носу ковыряться когда у него дети тонуть начнут

Спасатель конечно не станет в носу ковыряться, когда у него свои собственные дети тонуть начнут.
А других спасать начнет, когда они именно начнут тонуть, ибо спасатель не нянька. А нянчиться с детьми, следить за ними и воспитывать должны родители. Если сами не хотят, то пусть сидят дома или нанимают няньку.
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
701
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 07.09.21 - 18:49
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Организаторы были обязаны позаботиться о безопасности посетителей.

А завтра кого-то из дитятей покусает муравейник, он что, тоже виновен???
Однозначно родители виноваты в ситуации. Девочке выздоровления.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14351
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 07.09.21 - 19:16
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
А завтра кого-то из дитятей покусает муравейник, он что, тоже виновен???

Не надо путать теплое с мягким. Медведи - не муравьи.
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
701
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 07.09.21 - 20:37
#26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не надо путать теплое с мягким. Медведи - не муравьи.


Допустим.
----------------
Вы вышли с человечком в лес. Человечку 5-6 лет.
Бабочки, цветочки, букашечки на стволах деревьев....
И, смотрите, залезло чаду на голову какое-то неизвестное существо.
Атас...Помогите..!

Что делать, ведь никто не знает.
Про ту же первую помощь.
:-x
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14351
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 07.09.21 - 20:43
#27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
в лес.

Причем тут лес? Если потенциально опасный зверь содержится в общественном месте, организатор должен предпринять меры безопасности, в том числе и от дураков. На месте этой девочки мог оказаться любой пьяный "герой" - и такие случаи нужно исключить полностью. Это как перила определенной высоты на балконах и лоджиях
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7698
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 07.09.21 - 20:57
#28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
организатор должен предпринять меры безопасности, в том числе и от дураков.


Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9786
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 08.09.21 - 17:58
#29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ladas:
Спасатель конечно не станет в носу ковыряться, когда у него свои собственные дети тонуть начнут. А других спасать начнет, когда они именно начнут тонуть, ибо спасатель не нянька

Ты наверно не знаешь что кроме спасения,сотрудники на пляже следят чтобы люди не заплывали за буйки или в опасную зону
Даже инструкции читают отдыхающим по ТБ
Тоесть заплыл ребенок долеко
Спасатель не бегает и не винит родителя
А плывет и вытаскивает
Так и тут.
Должны были быть ограждения соответствующие животному
И должен быть сотрудник который следил бы за тем чтобы отдыхающие не лезли к медведю.
Держать медведя на базе отдыха это тоже самое как в клубе установить вольер со львом
Че там пьеные лезут ко льву? Ай плевать,они же взрослые это их проблемы,ненадо было так напиваться)
Цитата:
electro:
А завтра кого-то из дитятей покусает муравейник, он что, тоже виновен???

Если муровейник ради забавы установят в центре базы отдыха
И не будут следить за безопасностью
И какой-нибудь ребенок упадет в него
Виноват будет владелец базы отдыха-однозначно
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: maxsaf, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS