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≡ Как будут проходить рейды по проверке вакцинации в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42324
Как будут проходить рейды по проверке вакцинации в Казахстане
Отправлено: 08.09.21 - 14:43
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В Казахстане утвердили алгортим рейдов по проверке вакцинации сотрудников предприятий. Алгоритм проверок одобрили на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции под председательством вице-премьера Ералы Тугжанова.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2083
Re: Как будут проходить рейды по проверке вакцинации в...
Отправлено: 08.09.21 - 14:43
#1
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Как мне сказал один из ИТР,- Надо жДать..
Только так решаются дела..
Поначалу я не понял, что ждать..
Кстати говорил с таксистом знакомым, он точки знает где делают тесты.
Всего 8000.
Просто надо ж дать..
Профайл
Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
542
Как будут проходить рейды по проверке вакцинации в Казахстане
Отправлено: 08.09.21 - 16:34
#2
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можешь в личку скинуть номер таксиста?
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1364
Re: Как будут проходить рейды по проверке вакцинации в...
Отправлено: 08.09.21 - 17:07
#3
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Цитата:
111:
Кстати говорил с таксистом знакомым, он точки знает где делают тесты. Всего 8000.


хм, в олимпе, если не путаю, 6500 ПЦР тест
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