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Увеличить плату за газ для потребителей, которые не установили счетчики, могут в Костанайской области
Увеличить плату за газ для потребителей, которые не установили счетчики, могут в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42324
Увеличить плату за газ для потребителей, которые не установили счетчики, могут в Костанайской области
Отправлено: 07.09.21 - 22:28
Скорректировать нормы товарного газа для таких потребителей при наличии в квартире газовой плиты и горячего водоснабжения предлагают в управлении энергетики и ЖКХ области. Норму хотят увеличить сразу с 10,6 до 13,3 куб. м. на человека.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2083
Re: Увеличить плату за газ для потребителей, которые не...
Отправлено: 07.09.21 - 22:28
Ерунда..
В Рудном например весна осень, когда отопление ещё не дали или уже отключили, а на улице дубак, каждая хата обогревается..
В Костанае то я привез обогреватель, но тут ещё счётчики на газ стоят.
А без счётчиков само то..
В Рудном например весна осень, когда отопление ещё не дали или уже отключили, а на улице дубак, каждая хата обогревается..
В Костанае то я привез обогреватель, но тут ещё счётчики на газ стоят.
А без счётчиков само то..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4818
Re: Увеличить плату за газ для потребителей, которые не...
Отправлено: 08.09.21 - 02:55
Что-то там про Аркалык я не понял, там греются газом что-ли? Откуда там газ, баллонным много не согреешь...
Re: Увеличить плату за газ для потребителей, которые не...
Отправлено: 08.09.21 - 12:50
Что это за бред сумасшедшего
/"Первый заместитель директора КФ АО «КазТрансГаз Аймак» Азамат ИСМАГУЛОВ добавил, что с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года сотрудники его предприятия опросили 1% потребителей. На основании их ответов они провели расчеты и так вывели новый норматив в 13,3 куб м"/
Что это за "социологическое исследование" в виде ОПРОСА, на основании которого утверждаются нормы потребления регулируемой коммунальной услуги?
Какой они 1% потребителей опросили?
- Тех, у кого нет счётчика?
- Тех, у кого есть счётчик газа?
- Или и тех, и тех потребителей газа?
Итак. Если они "опросили" тех, у кого нет счётчика, то вообще не важно, что им ответили. Ибо потребитель не может знать, что ответить в таком опросе, если понятия не имеет о своём расходе газа, ну нет у него же счётчика.
Наиболее вероятный вариант: если они "опросили" тех, у кого есть счётчик. Но зачем их опрашивать? Берутся конкретные адреса, конкретные потребители и делается выписка - такой-то расход на одного проживающего. В этом случае сведения о количестве потребителей по каждому адресу должны быть подтверждёнными надлежащим образом, а не со слов работников Аймака, так как при такой ситуации им будет выгодно искажать исходные расчётные данные о фактически проживающих людях, по адресам, где они делали так выборку.
Прочитав статью возникли лишь одни вопросы. И не одного внятного ответа. Что не говорите, но в статье нет ни одного компетентного и обоснованного мнения. Так, одна болтовня "специалистов" из этой же сферы или от членов общественного совета, которые также далеки от тарифообразования.
/"Первый заместитель директора КФ АО «КазТрансГаз Аймак» Азамат ИСМАГУЛОВ добавил, что с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года сотрудники его предприятия опросили 1% потребителей. На основании их ответов они провели расчеты и так вывели новый норматив в 13,3 куб м"/
Что это за "социологическое исследование" в виде ОПРОСА, на основании которого утверждаются нормы потребления регулируемой коммунальной услуги?
Какой они 1% потребителей опросили?
- Тех, у кого нет счётчика?
- Тех, у кого есть счётчик газа?
- Или и тех, и тех потребителей газа?
Итак. Если они "опросили" тех, у кого нет счётчика, то вообще не важно, что им ответили. Ибо потребитель не может знать, что ответить в таком опросе, если понятия не имеет о своём расходе газа, ну нет у него же счётчика.
Наиболее вероятный вариант: если они "опросили" тех, у кого есть счётчик. Но зачем их опрашивать? Берутся конкретные адреса, конкретные потребители и делается выписка - такой-то расход на одного проживающего. В этом случае сведения о количестве потребителей по каждому адресу должны быть подтверждёнными надлежащим образом, а не со слов работников Аймака, так как при такой ситуации им будет выгодно искажать исходные расчётные данные о фактически проживающих людях, по адресам, где они делали так выборку.
Прочитав статью возникли лишь одни вопросы. И не одного внятного ответа. Что не говорите, но в статье нет ни одного компетентного и обоснованного мнения. Так, одна болтовня "специалистов" из этой же сферы или от членов общественного совета, которые также далеки от тарифообразования.
Re: Увеличить плату за газ для потребителей, которые не...
Отправлено: 08.09.21 - 12:55
/У депутата от партии «Ауыл» Валентина ХАДАНОВИЧА возникли вопросы к методологии расчета новых норм. Он отметил, что этот показатель мог быть и выше. - Я предварительно по своему жилью провел расчеты, у меня без учета горячего водоснабжения вышло около 20 куб. м. газа в месяц на человека, - сказал Хаданович. - То есть реальное и потребление газа даже выше и вы все время будете искать пути покрытия собственных потерь/ -
А у меня возникли вопросы к депутату от недопартии "Ауыл" Валентину Хадановичу
Что значит - без учёта горячего водоснабжения? У него что там? Газовый котёл что ли? Так причём здесь норма в 10,6 или даже в 13,3 кубю. метров? Это нормы же ТОЛЬКО для потребителей, не имеющих прибора учёта, проживающих в многоквартирном полностью БЛАГОУСТРОЕННОМ жилье. А для других категорий - там совершенно другие цифры!
В общем, собрались, ни о чём поговорили и разошлись...
А у меня возникли вопросы к депутату от недопартии "Ауыл" Валентину Хадановичу
Что значит - без учёта горячего водоснабжения? У него что там? Газовый котёл что ли? Так причём здесь норма в 10,6 или даже в 13,3 кубю. метров? Это нормы же ТОЛЬКО для потребителей, не имеющих прибора учёта, проживающих в многоквартирном полностью БЛАГОУСТРОЕННОМ жилье. А для других категорий - там совершенно другие цифры!
В общем, собрались, ни о чём поговорили и разошлись...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1524
Увеличить плату за газ для потребителей, которые не установили счетчики, могут в Костанайской области
Отправлено: 08.09.21 - 15:28
Цитата:
Они знакомы с понятием "норма"? Норма - это среднее значение и по одному человеку можно посчитать только отклонение от нормы. Точно так же нельзя увеличить норму по своему хотению и щучьему желанию, ее можно только пересчитать, но норма она на то и норма, что практически не отклоняется от своих значений, если не было влияния каких-то глобальных изменений, что крайне маловероятно.
Цитата:
И эти деньги уплывут из экономики в неизвестном направлении, потому что закупать эти счетчики будут за рубежом, развивая там их производство и создавая там новые рабочие места. Для нашей страны это будет равносильно вывозу капитала. Взамен экономика получит лишь более точные цифры распределения внутренних ресурсов, немногим отличающиеся от рассчитанных норм. А это имеет смысл только для конкретных монополистов, но всему обществу в целом будет нанесен непоправимый ущерб.
Ну это как если бы хлеборобы вырастили хлеб, а потом правительство купило бы импортные счетчики урожая, чтобы уточнить, кто сколько собирает, а потом рассчиталось бы за это всем выращенным хлебом. Или вот как здесь, из-за одного неутеплённого дома весь Аркалык теперь вынужден оплачивать счетчики газа и всю бодягу по их производству и эксплуатации, включая всех этих допотопных контролеров и бесконечный сбор данных для расcчетов с населением. Так что если бы посчитать все количество внедренных у нас счетчиков и все затраты на их обслуживание, запчасти и ремонт, то станет понятно, почему в СССР без всей этой свистопляски цены на коммуналку были столь мизерны.
НГ:
Он отметил, что этот показатель мог быть и выше. - Я предварительно по своему жилью провел расчеты
Он отметил, что этот показатель мог быть и выше. - Я предварительно по своему жилью провел расчеты
Они знакомы с понятием "норма"? Норма - это среднее значение и по одному человеку можно посчитать только отклонение от нормы. Точно так же нельзя увеличить норму по своему хотению и щучьему желанию, ее можно только пересчитать, но норма она на то и норма, что практически не отклоняется от своих значений, если не было влияния каких-то глобальных изменений, что крайне маловероятно.
Цитата:
НГ:
Кстати, на закупку этих счетчиков жителям Костанайской области потребуется 632 000 000 тенге.
Кстати, на закупку этих счетчиков жителям Костанайской области потребуется 632 000 000 тенге.
И эти деньги уплывут из экономики в неизвестном направлении, потому что закупать эти счетчики будут за рубежом, развивая там их производство и создавая там новые рабочие места. Для нашей страны это будет равносильно вывозу капитала. Взамен экономика получит лишь более точные цифры распределения внутренних ресурсов, немногим отличающиеся от рассчитанных норм. А это имеет смысл только для конкретных монополистов, но всему обществу в целом будет нанесен непоправимый ущерб.
Ну это как если бы хлеборобы вырастили хлеб, а потом правительство купило бы импортные счетчики урожая, чтобы уточнить, кто сколько собирает, а потом рассчиталось бы за это всем выращенным хлебом. Или вот как здесь, из-за одного неутеплённого дома весь Аркалык теперь вынужден оплачивать счетчики газа и всю бодягу по их производству и эксплуатации, включая всех этих допотопных контролеров и бесконечный сбор данных для расcчетов с населением. Так что если бы посчитать все количество внедренных у нас счетчиков и все затраты на их обслуживание, запчасти и ремонт, то станет понятно, почему в СССР без всей этой свистопляски цены на коммуналку были столь мизерны.
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