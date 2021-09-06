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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 397 из 398«1...395396397398»
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Куратор темы: drakon
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2080
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.09.21 - 14:29
#5941
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Дракоша то стал Уважаемым..
Поздравления..
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22662
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.09.21 - 14:35
#5942
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Цитата:
111:
Поздравления..

Спасибо, Марик... :lol: :oops:
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22662
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.09.21 - 14:36
#5943
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Марик, иы где мою фотку - взял?... :lol: ;-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2080
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.09.21 - 14:39
#5944
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Цитата:
drakon:
Марик, иы где мою фотку - взял

Я же все таки айтишник, взламываю компы, сотки, головы...
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22662
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.09.21 - 14:43
#5945
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Цитата:
111:
Я же все таки айтишник, в

Тебе - разрешил... :lol: ;-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2080
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.09.21 - 14:48
#5946
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Тут я достаю фото..

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13088
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.09.21 - 15:00
#5947
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Цитата:
111:
Тут я достаю фото..


со всеми своими детьми.
в студию..
ну или ногу.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13088
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.09.21 - 15:04
#5948
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Цитата:
drakon:
Покрасили меня, видать сидьно, кого-то, оскорбил...


да ну. не может быть.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22662
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.09.21 - 15:08
#5949
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Цитата:
alex_60:
да ну. не может быть.

Посмотри новость Воронина,
ком. №8... :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13088
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.09.21 - 15:14
#5950
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Цитата:
drakon:
Посмотри новость Воронина, ком. №8..


может по ошибке..
гр в отпуске, всякие неувязки могут быть..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13088
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.09.21 - 16:06
#5951
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а в Германии есть грузинское пиво?
что то не видел.
в Кустанае тоже нет.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22662
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.09.21 - 16:23
#5952
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Цитата:
alex_60:
а в Германии есть грузинское пиво?

До сего, дня, не - видел... :lol: ;-)
"Балтики", всех номеров, навалом... :oops:

[Исправлено: drakon, 06.09.2021 - 16:25]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2080
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.09.21 - 15:13
#5953
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Тоже недавно побыли в деревеньке..

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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22662
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.09.21 - 15:18
#5954
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Цитата:
111:
Тоже недавно побыли в деревеньке..

Что-то, родное - напоминает... :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2080
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.09.21 - 15:24
#5955
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Цитата:
drakon:
Что-то, родное -

Да, тоже не прочь сгонять иногда в деревню, да времени нет пока.



Наш дед ходит там, собирает что то..
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Страница 397 из 398«1...395396397398»
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