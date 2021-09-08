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≡ «Молдагулову премию не дали, компенсировать должны были мы» - По делу замруководителя областной теринспекции лесного хозяйства допросили потерпевших в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42324
«Молдагулову премию не дали, компенсировать должны были мы» - По делу замруководителя областной теринспекции лесного хозяйства допросили потерпевших в Костанае
Отправлено: 08.09.21 - 13:06
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Уголовное дело против заместителя руководителя Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Хилимхана МОЛДАГУЛОВА продолжили рассматривать в суде №2 7 сентября.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13088
Re: «Молдагулову премию не дали, компенсировать должны были мы»...
Отправлено: 08.09.21 - 13:06
#1
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воруют. нагло.
и преступно.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22662
Re: «Молдагулову премию не дали, компенсировать должны были мы»...
Отправлено: 08.09.21 - 13:07
#2
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Воруют, брат.
И - убивают... :lol: ;-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2079
Re: «Молдагулову премию не дали, компенсировать должны были мы»...
Отправлено: 08.09.21 - 14:33
#3
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В Семиозерке гостиница стоит или хата по 9000 в сутки?
Если он не жил, то с него за два дня снимут 10процентов, это минус 1800.
Итого у него чистой прибыли всего то ничего, 16200..
Но это ведь левак, отдавать часть даже не жалко, ведь это с бюджета оплачивается по полной, плюс питание и дорога..
Ну из за таких копеек зачем шефов подставлять..
Кто его теперь возьмет на работу и тем более будет отправлять в хорошую, с бешбармаком и араком командировку..
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22662
«Молдагулову премию не дали, компенсировать должны были мы» - По делу замруководителя областной теринспекции лесного хозяйства допросили потерпевших в Костанае
Отправлено: 08.09.21 - 14:41
#4
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Цитата:
111:
Ну из за таких копеек зачем шефов подставлять.

Я тоже, так - подумал. Но это - жаднось, шефа... :-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2079
«Молдагулову премию не дали, компенсировать должны были мы» - По делу замруководителя областной теринспекции лесного хозяйства допросили потерпевших в Костанае
Отправлено: 08.09.21 - 14:51
#5
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Цитата:
drakon:
тоже, так - подумал. Но это - жаднось, шефа

Скорее всего он сам подловился, на тех же командировочных, хотел украсть, а тут его и подловили.
Потом попросили дать показания против того, кого хотят сместить..
У нас везде так.
Ловят мелкого, чтобы на место его шефа поставить своего..
Может он и не хотел его полставлять, но с теми, кто Это предлагает, лучше не спорить..
Хотя меня раз вызывали в область настучать на рудненских проверяющих, собственная безопасность, сказал, доносить на своих не буду.
Так ничего мне и не присобачили, хотя я трясся сам, дело было о десяти тысячах долларов..
Хотели им пришить..
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