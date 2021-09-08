Отправлено: - 14:51

drakon:

тоже, так - подумал. Но это - жаднось, шефа

Цитата:Скорее всего он сам подловился, на тех же командировочных, хотел украсть, а тут его и подловили.Потом попросили дать показания против того, кого хотят сместить..У нас везде так.Ловят мелкого, чтобы на место его шефа поставить своего..Может он и не хотел его полставлять, но с теми, кто Это предлагает, лучше не спорить..Хотя меня раз вызывали в область настучать на рудненских проверяющих, собственная безопасность, сказал, доносить на своих не буду.Так ничего мне и не присобачили, хотя я трясся сам, дело было о десяти тысячах долларов..Хотели им пришить..