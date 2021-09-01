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elektron:

Ну пытаюсь до вас "достучаться

alex_60:

Целина. степь. ни людей ни зверей.

serg kost:

Кстати, в конце 50-ых в Кустанае была асфальтирована только одна улица Ленина.

yudjin:

Запахло жареным... Организатор преследования русских в Казахстане скрылся в Грузии

Цитата:Вы до шовиков стучитесьОни тут якают всё)Цитата:Ни Кустаная ни поселков ни аулов вокругДааааЦитата:ВраньёВсем известно как большевики пришлиОни везде автобаны провелиЛично таноми все делалаИ не лопатой махала как тупо***А руководила))Цитата:Юджин настоящий журналистУзнает все последним))И ещё информирует как ни в чем не бывало))