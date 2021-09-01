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≡ Новости казахскоязычной прессы
 
 
Страница 102 из 102«1...100101102
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Куратор темы: Валентин
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9775
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 01.09.21 - 00:05
#1516
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Цитата:
elektron:
Ну пытаюсь до вас "достучаться

Вы до шовиков стучитесь
Они тут якают всё)
Цитата:
alex_60:
Целина. степь. ни людей ни зверей.

Ни Кустаная ни поселков ни аулов вокруг
Даааа
Цитата:
serg kost:
Кстати, в конце 50-ых в Кустанае была асфальтирована только одна улица Ленина.

Враньё
Всем известно как большевики пришли
Они везде автобаны провели
Лично таноми все делала
И не лопатой махала как тупо***
А руководила))
Цитата:
yudjin:
Запахло жареным... Организатор преследования русских в Казахстане скрылся в Грузии

Юджин настоящий журналист
Узнает все последним))
И ещё информирует как ни в чем не бывало))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12113
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 01.09.21 - 00:18
#1517
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Цитата:
yudjin:
Запахло жареным...

Если он продолжит - то не скоро вернется. А он продолжит.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
83
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 01.09.21 - 00:35
#1518
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Цитата:
abaika95:
Враньё Всем известно как большевики пришли Они везде автобаны провели

Нет, твой дед все сделал...
Он большевик?
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1532
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 01.09.21 - 23:16
#1519
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Куат выступил в стриме с украинскими националистами.
Маленький пушистый зверек.
Тезисно. Догадайтесь на каком языке они, в основном, общались?
:-o
Называют Куата -батыром. Это тот батыр, который сверкая пятками, бросив семью сбежал в Грузию.
Его встретили "грузинские братья", но гостиницу и проживание оплачивает (неожиданно!) -сам. Опять просит денег...
На пальцах, на калькуляторе, объясняет -денги нужны, нужны денги!
:oops:
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1532
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 01.09.21 - 23:29
#1520
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Куат поддерживает в борьбе(!) братьев -кыргызов, у которых (!) два госязыка- Кыргызской и (!)русский!
Ах, один- кыргызский? Ну все равно поддерживаем(!).
Министр иностранных дел (!) Токаев, по казахский сказал одно, по русски- другое!
:oops:
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1532
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 01.09.21 - 23:40
#1521
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Куат обещал за месяц(!) выучить мову. Интересно, куда он отправится из Грузии!?
:oops:
Пуату в генпрокуратуре сказали, Куат-батыр, мы вроде к тебе без претензий! Но на нас МИД РФ давит, поэтому мы тебе статью "пришьем"! Ну ты не обижайся, да! Ты же -батыр!
:oops:
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1532
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 01.09.21 - 23:53
#1522
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А! И самое главное!
Куат, не против русских, русского, китайского, немецкого и тд языков!!!
Но он против, чтобы русский язык употреблялся где-то в общественных местах. Он, по его мнению, может употребляться -дома! В бане, и тд. Но в общественных местах- нельзя!!!
:oops:
Рс ещё новость! От Куата. Русский язык, по его компетентному мнению, -искусствееный язык(!).
:-o
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1532
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.09.21 - 22:24
#1523
Комментарий удален модератором.
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1532
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.09.21 - 22:55
#1524
Комментарий удален модератором.
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1532
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.09.21 - 22:57
#1525
Комментарий удален модератором.
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1532
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 06.09.21 - 21:51
#1526
Комментарий удален модератором.
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1532
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 07.09.21 - 22:40
#1527
Комментарий удален модератором.
Профайл
Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
980
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 08.09.21 - 12:33
#1528
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Довольно читабельная статья на тему языка. Как минимум - отражает фактическое состояние языкового вопроса, а не чьи-то фантазии или хотелки...
Казахи учат русский язык, а власть снова клеймит необразованных иждивенцами
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13088
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 08.09.21 - 13:02
#1529
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Цитата:
Yorik:
на тему языка. Как минимум - отражает фактическое состояние языкового вопроса, а не чьи-то фантазии или хотелки...


соглашусь практически во всем что в статье написано.
главное что говорят об этом сами казахи.
некоторые сравнения прям даже читать интересно.

[Исправлено: alex_60, 08.09.2021 - 13:05]
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