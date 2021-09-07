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≡ Увеличить плату за газ для потребителей, которые не установили счетчики, могут в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42323
Увеличить плату за газ для потребителей, которые не установили счетчики, могут в Костанайской области
Отправлено: 07.09.21 - 22:28
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Скорректировать нормы товарного газа для таких потребителей при наличии в квартире газовой плиты и горячего водоснабжения предлагают в управлении энергетики и ЖКХ области. Норму хотят увеличить сразу с 10,6 до 13,3 куб. м. на человека.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2074
Re: Увеличить плату за газ для потребителей, которые не...
Отправлено: 07.09.21 - 22:28
#1
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Ерунда..
В Рудном например весна осень, когда отопление ещё не дали или уже отключили, а на улице дубак, каждая хата обогревается..
В Костанае то я привез обогреватель, но тут ещё счётчики на газ стоят.
А без счётчиков само то..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4818
Re: Увеличить плату за газ для потребителей, которые не...
Отправлено: 08.09.21 - 02:55
#2
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Что-то там про Аркалык я не понял, там греются газом что-ли? Откуда там газ, баллонным много не согреешь...
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
218
Re: Увеличить плату за газ для потребителей, которые не...
Отправлено: 08.09.21 - 12:50
#3
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Что это за бред сумасшедшего
/"Первый заместитель директора КФ АО «КазТрансГаз Аймак» Азамат ИСМАГУЛОВ добавил, что с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года сотрудники его предприятия опросили 1% потребителей. На основании их ответов они провели расчеты и так вывели новый норматив в 13,3 куб м"/

Что это за "социологическое исследование" в виде ОПРОСА, на основании которого утверждаются нормы потребления регулируемой коммунальной услуги?

Какой они 1% потребителей опросили?
- Тех, у кого нет счётчика?
- Тех, у кого есть счётчик газа?
- Или и тех, и тех потребителей газа?

Итак. Если они "опросили" тех, у кого нет счётчика, то вообще не важно, что им ответили. Ибо потребитель не может знать, что ответить в таком опросе, если понятия не имеет о своём расходе газа, ну нет у него же счётчика.

Наиболее вероятный вариант: если они "опросили" тех, у кого есть счётчик. Но зачем их опрашивать? Берутся конкретные адреса, конкретные потребители и делается выписка - такой-то расход на одного проживающего. В этом случае сведения о количестве потребителей по каждому адресу должны быть подтверждёнными надлежащим образом, а не со слов работников Аймака, так как при такой ситуации им будет выгодно искажать исходные расчётные данные о фактически проживающих людях, по адресам, где они делали так выборку.

Прочитав статью возникли лишь одни вопросы. И не одного внятного ответа. Что не говорите, но в статье нет ни одного компетентного и обоснованного мнения. Так, одна болтовня "специалистов" из этой же сферы или от членов общественного совета, которые также далеки от тарифообразования.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
218
Re: Увеличить плату за газ для потребителей, которые не...
Отправлено: 08.09.21 - 12:55
#4
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/У депутата от партии «Ауыл» Валентина ХАДАНОВИЧА возникли вопросы к методологии расчета новых норм. Он отметил, что этот показатель мог быть и выше. - Я предварительно по своему жилью провел расчеты, у меня без учета горячего водоснабжения вышло около 20 куб. м. газа в месяц на человека, - сказал Хаданович. - То есть реальное и потребление газа даже выше и вы все время будете искать пути покрытия собственных потерь/ -

А у меня возникли вопросы к депутату от недопартии "Ауыл" Валентину Хадановичу :lol:

Что значит - без учёта горячего водоснабжения? У него что там? Газовый котёл что ли? Так причём здесь норма в 10,6 или даже в 13,3 кубю. метров? Это нормы же ТОЛЬКО для потребителей, не имеющих прибора учёта, проживающих в многоквартирном полностью БЛАГОУСТРОЕННОМ жилье. А для других категорий - там совершенно другие цифры!

В общем, собрались, ни о чём поговорили и разошлись...
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