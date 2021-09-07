Re: Увеличить плату за газ для потребителей, которые не...

Отправлено: - 12:50

Что это за бред сумасшедшего

/"Первый заместитель директора КФ АО «КазТрансГаз Аймак» Азамат ИСМАГУЛОВ добавил, что с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года сотрудники его предприятия опросили 1% потребителей. На основании их ответов они провели расчеты и так вывели новый норматив в 13,3 куб м"/



Что это за "социологическое исследование" в виде ОПРОСА, на основании которого утверждаются нормы потребления регулируемой коммунальной услуги?



Какой они 1% потребителей опросили?

- Тех, у кого нет счётчика?

- Тех, у кого есть счётчик газа?

- Или и тех, и тех потребителей газа?



Итак. Если они "опросили" тех, у кого нет счётчика, то вообще не важно, что им ответили. Ибо потребитель не может знать, что ответить в таком опросе, если понятия не имеет о своём расходе газа, ну нет у него же счётчика.



Наиболее вероятный вариант: если они "опросили" тех, у кого есть счётчик. Но зачем их опрашивать? Берутся конкретные адреса, конкретные потребители и делается выписка - такой-то расход на одного проживающего. В этом случае сведения о количестве потребителей по каждому адресу должны быть подтверждёнными надлежащим образом, а не со слов работников Аймака, так как при такой ситуации им будет выгодно искажать исходные расчётные данные о фактически проживающих людях, по адресам, где они делали так выборку.



Прочитав статью возникли лишь одни вопросы. И не одного внятного ответа. Что не говорите, но в статье нет ни одного компетентного и обоснованного мнения. Так, одна болтовня "специалистов" из этой же сферы или от членов общественного совета, которые также далеки от тарифообразования.