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Новости казахскоязычной прессы
Новости казахскоязычной прессы
Куратор темы: Валентин
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 9775
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 01.09.21 - 00:05
Цитата:
Вы до шовиков стучитесь
Они тут якают всё)
Цитата:
Ни Кустаная ни поселков ни аулов вокруг
Даааа
Цитата:
Враньё
Всем известно как большевики пришли
Они везде автобаны провели
Лично таноми все делала
И не лопатой махала как тупо***
А руководила))
Цитата:
Юджин настоящий журналист
Узнает все последним))
И ещё информирует как ни в чем не бывало))
elektron:
Ну пытаюсь до вас "достучаться
Ну пытаюсь до вас "достучаться
Вы до шовиков стучитесь
Они тут якают всё)
Цитата:
alex_60:
Целина. степь. ни людей ни зверей.
Целина. степь. ни людей ни зверей.
Ни Кустаная ни поселков ни аулов вокруг
Даааа
Цитата:
serg kost:
Кстати, в конце 50-ых в Кустанае была асфальтирована только одна улица Ленина.
Кстати, в конце 50-ых в Кустанае была асфальтирована только одна улица Ленина.
Враньё
Всем известно как большевики пришли
Они везде автобаны провели
Лично таноми все делала
И не лопатой махала как тупо***
А руководила))
Цитата:
yudjin:
Запахло жареным... Организатор преследования русских в Казахстане скрылся в Грузии
Запахло жареным... Организатор преследования русских в Казахстане скрылся в Грузии
Юджин настоящий журналист
Узнает все последним))
И ещё информирует как ни в чем не бывало))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12113
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 01.09.21 - 00:18
Цитата:
Если он продолжит - то не скоро вернется. А он продолжит.
yudjin:
Запахло жареным...
Запахло жареным...
Если он продолжит - то не скоро вернется. А он продолжит.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 83
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 01.09.21 - 00:35
Цитата:
Нет, твой дед все сделал...
Он большевик?
abaika95:
Враньё Всем известно как большевики пришли Они везде автобаны провели
Враньё Всем известно как большевики пришли Они везде автобаны провели
Нет, твой дед все сделал...
Он большевик?
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 01.09.21 - 23:16
Куат выступил в стриме с украинскими националистами.
Маленький пушистый зверек.
Тезисно. Догадайтесь на каком языке они, в основном, общались?
Называют Куата -батыром. Это тот батыр, который сверкая пятками, бросив семью сбежал в Грузию.
Его встретили "грузинские братья", но гостиницу и проживание оплачивает (неожиданно!) -сам. Опять просит денег...
На пальцах, на калькуляторе, объясняет -денги нужны, нужны денги!
Маленький пушистый зверек.
Тезисно. Догадайтесь на каком языке они, в основном, общались?
Называют Куата -батыром. Это тот батыр, который сверкая пятками, бросив семью сбежал в Грузию.
Его встретили "грузинские братья", но гостиницу и проживание оплачивает (неожиданно!) -сам. Опять просит денег...
На пальцах, на калькуляторе, объясняет -денги нужны, нужны денги!
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 01.09.21 - 23:29
Куат поддерживает в борьбе(!) братьев -кыргызов, у которых (!) два госязыка- Кыргызской и (!)русский!
Ах, один- кыргызский? Ну все равно поддерживаем(!).
Министр иностранных дел (!) Токаев, по казахский сказал одно, по русски- другое!
Ах, один- кыргызский? Ну все равно поддерживаем(!).
Министр иностранных дел (!) Токаев, по казахский сказал одно, по русски- другое!
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 01.09.21 - 23:40
Куат обещал за месяц(!) выучить мову. Интересно, куда он отправится из Грузии!?
Пуату в генпрокуратуре сказали, Куат-батыр, мы вроде к тебе без претензий! Но на нас МИД РФ давит, поэтому мы тебе статью "пришьем"! Ну ты не обижайся, да! Ты же -батыр!
Пуату в генпрокуратуре сказали, Куат-батыр, мы вроде к тебе без претензий! Но на нас МИД РФ давит, поэтому мы тебе статью "пришьем"! Ну ты не обижайся, да! Ты же -батыр!
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 01.09.21 - 23:53
А! И самое главное!
Куат, не против русских, русского, китайского, немецкого и тд языков!!!
Но он против, чтобы русский язык употреблялся где-то в общественных местах. Он, по его мнению, может употребляться -дома! В бане, и тд. Но в общественных местах- нельзя!!!
Рс ещё новость! От Куата. Русский язык, по его компетентному мнению, -искусствееный язык(!).
Куат, не против русских, русского, китайского, немецкого и тд языков!!!
Но он против, чтобы русский язык употреблялся где-то в общественных местах. Он, по его мнению, может употребляться -дома! В бане, и тд. Но в общественных местах- нельзя!!!
Рс ещё новость! От Куата. Русский язык, по его компетентному мнению, -искусствееный язык(!).
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.09.21 - 22:24
Комментарий удален модератором.
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.09.21 - 22:55
Комментарий удален модератором.
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.09.21 - 22:57
Комментарий удален модератором.
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 06.09.21 - 21:51
Комментарий удален модератором.
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 07.09.21 - 22:40
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 19.11.09
- Сообщений:
- 980
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 08.09.21 - 12:33
Довольно читабельная статья на тему языка. Как минимум - отражает фактическое состояние языкового вопроса, а не чьи-то фантазии или хотелки...
Казахи учат русский язык, а власть снова клеймит необразованных иждивенцами
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13088
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 08.09.21 - 13:02
Цитата:
соглашусь практически во всем что в статье написано.
главное что говорят об этом сами казахи.
некоторые сравнения прям даже читать интересно.
[Исправлено: alex_60, 08.09.2021 - 13:05]
Yorik:
на тему языка. Как минимум - отражает фактическое состояние языкового вопроса, а не чьи-то фантазии или хотелки...
на тему языка. Как минимум - отражает фактическое состояние языкового вопроса, а не чьи-то фантазии или хотелки...
соглашусь практически во всем что в статье написано.
главное что говорят об этом сами казахи.
некоторые сравнения прям даже читать интересно.
[Исправлено: alex_60, 08.09.2021 - 13:05]
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