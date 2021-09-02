Отправлено: - 19:07

Kairat stayer:

Виталий, вот ты простой как я, не за три девять земель же переедешь. Не убежишь далеко от нас...

Coopidon:

В Костанае уже так! Можно не ждать 30 лет. В чем вопрос? Вернуть всех русских обратно? А всех понаехавших вернуть -взад!?

Цитата:Цитата:Вернуть или не вернуть в данном случае не при чем. Выше в обращении к Виталию имелось ввиду не злая ирония, в виде сарказма, мол если он от нас убежит, тогда мы сами туда поедем (Джамшуты, Равшаны, Амины. Марики, Хабибы и.т.д.)