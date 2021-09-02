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Тюмень - город, где начинается путь
Тюмень - город, где начинается путь
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42323
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 02:49
Слоган, вынесенный в название этих заметок путешественника, неспроста красуется в Тюмени повсеместно. Встречается на дорожных растяжках, праздничных флагах, баннерах и инсталляциях. В июле этого года форпосту, ставшему когда-то воротами в Сибирь, нефтегазовой столице России исполнилось 435 лет. О Тюмени, конечно же, слышал не раз. О ее красивой набережной, старинных домах, дороговизне всего рассказывали знакомые, которые там бывали. Так ли все на самом деле и какой тюменский опыт неплохо было бы перенять, удалось узнать недавно.
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K
(Полноправные пользователи)
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- 28.05.18
- Сообщений:
- 2297
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 06.09.21 - 19:07
Цитата:
Цитата:
Вернуть или не вернуть в данном случае не при чем. Выше в обращении к Виталию имелось ввиду не злая ирония, в виде сарказма, мол если он от нас убежит, тогда мы сами туда поедем (Джамшуты, Равшаны, Амины. Марики, Хабибы и.т.д.)
Kairat stayer:
Виталий, вот ты простой как я, не за три девять земель же переедешь. Не убежишь далеко от нас...
Виталий, вот ты простой как я, не за три девять земель же переедешь. Не убежишь далеко от нас...
Цитата:
Coopidon:
В Костанае уже так! Можно не ждать 30 лет. В чем вопрос? Вернуть всех русских обратно? А всех понаехавших вернуть -взад!?
В Костанае уже так! Можно не ждать 30 лет. В чем вопрос? Вернуть всех русских обратно? А всех понаехавших вернуть -взад!?
Вернуть или не вернуть в данном случае не при чем. Выше в обращении к Виталию имелось ввиду не злая ирония, в виде сарказма, мол если он от нас убежит, тогда мы сами туда поедем (Джамшуты, Равшаны, Амины. Марики, Хабибы и.т.д.)
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 06.09.21 - 19:55
Цитата:
Мы сажали деревья, и не плевали на тротуары.
Мы строили дома и заводы.
Руководитель области жил в трёхкомнатной квартире возле магазина Бородинский. Раньше магазин так назывался неофициально, по фамилии рядом живущего первого секретаря обкома.
Лично мой патриотизм к родному городу частично растаял даже не тогда, когда власть начала рубить деревья, а тогда, когда весь город стал заплеванным.
Я по прежнему патриот родного, истерзанного, заплеванного города. Но этот мой патриотизм с болью в сердце, и с надеждой на лучшее.
[Исправлено: serg kost, 06.09.2021 - 20:04]
Coopidon:
Только чуть кризис случился,только 90ые начались,финансов нет,бюджета нет и всё сразу и город не люб стал,так получается "патриот"?
Только чуть кризис случился,только 90ые начались,финансов нет,бюджета нет и всё сразу и город не люб стал,так получается "патриот"?
Мы сажали деревья, и не плевали на тротуары.
Мы строили дома и заводы.
Руководитель области жил в трёхкомнатной квартире возле магазина Бородинский. Раньше магазин так назывался неофициально, по фамилии рядом живущего первого секретаря обкома.
Лично мой патриотизм к родному городу частично растаял даже не тогда, когда власть начала рубить деревья, а тогда, когда весь город стал заплеванным.
Я по прежнему патриот родного, истерзанного, заплеванного города. Но этот мой патриотизм с болью в сердце, и с надеждой на лучшее.
[Исправлено: serg kost, 06.09.2021 - 20:04]
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 06.09.21 - 21:30
Цитата:
А чтоже ваши дети тогда плюют?)
Цитата:
А кто же тогда в обкомовской резиденции жил?
Или просто так простаивала?
Цитата:
Патриоты США против британского колониализма боролись
Патриоты Франции отстаивали идеалы революции перед интервенцией
А этот плевки увидел и уже таять начал его патриотизм
Это не патриотизм уже
А так,любовь к асфальту)
serg kost:
Мы сажали деревья, и не плевали на тротуары
Мы сажали деревья, и не плевали на тротуары
А чтоже ваши дети тогда плюют?)
Цитата:
serg kost:
Руководитель области жил в трёхкомнатной квартире
Руководитель области жил в трёхкомнатной квартире
А кто же тогда в обкомовской резиденции жил?
Или просто так простаивала?
Цитата:
serg kost:
Я по прежнему патриот родного, истерзанного, заплеванного города. Но этот мой патриотизм с болью в сердце, и с надеждой на лучшее.
Я по прежнему патриот родного, истерзанного, заплеванного города. Но этот мой патриотизм с болью в сердце, и с надеждой на лучшее.
Патриоты США против британского колониализма боролись
Патриоты Франции отстаивали идеалы революции перед интервенцией
А этот плевки увидел и уже таять начал его патриотизм
Это не патриотизм уже
А так,любовь к асфальту)
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 06.09.21 - 21:34
Цитата:
Как всегда с апломбом не зная что-то про меня лезешь ворчать)
Цитата:
Алматы
serg kost:
Как всегда с апломбом о том, чего не знаешь...
Как всегда с апломбом о том, чего не знаешь...
Как всегда с апломбом не зная что-то про меня лезешь ворчать)
Цитата:
maxsaf:
А в КЗ какой город - конфетка?
А в КЗ какой город - конфетка?
Алматы
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7698
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 06.09.21 - 21:52
Цитата:
Абайка вы вопрос намеренно пропустили?
Почему с Атырау не получается Тюмень, объясните уж, потрудитесь. Вы же всегда так хорошо жонглируете. А тут как то прошли мимо.
serg kost:
Можешь сравнить Обнинск и нефтяной Атырау.
Можешь сравнить Обнинск и нефтяной Атырау.
Абайка вы вопрос намеренно пропустили?
Почему с Атырау не получается Тюмень, объясните уж, потрудитесь. Вы же всегда так хорошо жонглируете. А тут как то прошли мимо.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12113
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 06.09.21 - 22:00
Цитата:
Дед ваш крановщик строил?)
abaika95:
Алматы
Алматы
Дед ваш крановщик строил?)
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 06.09.21 - 22:29
Цитата:
Мои не плюют, не пьют абсолютно, не курят.
Цитата:
При Бородине обкомовской резиденции не было.
Цитата:
А что ты сделал для Костаная, чтобы других упрекать в отсутствии патриотизма?
abaika95:
А чтоже ваши дети тогда плюют?)
А чтоже ваши дети тогда плюют?)
Мои не плюют, не пьют абсолютно, не курят.
Цитата:
А кто же тогда в обкомовской резиденции жил?
При Бородине обкомовской резиденции не было.
Цитата:
А этот плевки увидел и уже таять начал его патриотизм
Это не патриотизм уже
А так,любовь к асфальту)
Это не патриотизм уже
А так,любовь к асфальту)
А что ты сделал для Костаная, чтобы других упрекать в отсутствии патриотизма?
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 06.09.21 - 22:34
Цитата:
Думал всем и так понятно
Но нет всеровно хотят чтобы им разжевали и в рот положили)
Глупые что-ли все такие?
Почему при союзе и в 90ые нефтяная Тюмень была столицей деревень а Москва расцветала? Надо было сначала столицу разукрасить
Так и у нас пока столицу не обустроят не возьмутся за перефирию
Вот в прошлом году начали в Туркестан вкладывать
Так дальше и пойдут
Ферштейн? Или не понятно ещё? Цитата:
Нет дед на производстве больше работал
А что Алматы вам не нравится или небыли там просто?)
elektron:
Почему с Атырау не получается Тюмень, объясните уж, потрудитесь. Вы же всегда так хорошо жонглируете. А тут как то прошли мимо.
Почему с Атырау не получается Тюмень, объясните уж, потрудитесь. Вы же всегда так хорошо жонглируете. А тут как то прошли мимо.
Думал всем и так понятно
Но нет всеровно хотят чтобы им разжевали и в рот положили)
Глупые что-ли все такие?
Почему при союзе и в 90ые нефтяная Тюмень была столицей деревень а Москва расцветала? Надо было сначала столицу разукрасить
Так и у нас пока столицу не обустроят не возьмутся за перефирию
Вот в прошлом году начали в Туркестан вкладывать
Так дальше и пойдут
Ферштейн? Или не понятно ещё? Цитата:
maxsaf:
Дед ваш крановщик строил?)
Дед ваш крановщик строил?)
Нет дед на производстве больше работал
А что Алматы вам не нравится или небыли там просто?)
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 06.09.21 - 22:36
Цитата:
Верю!
Цитата:
Ну вот
А потом при других Обкомах появилась
Видать квартиры не давали)Цитата:
Не плюю на асфальт
Все я по твоему герой теперь наверно
serg kost:
Мои не плюют, не пьют абсолютно, не курят.
Мои не плюют, не пьют абсолютно, не курят.
Верю!
Цитата:
serg kost:
При Бородине обкомовской резиденции не было.
При Бородине обкомовской резиденции не было.
Ну вот
А потом при других Обкомах появилась
Видать квартиры не давали)Цитата:
serg kost:
А что ты сделал для Костаная, чтобы других упрекать в отсутствии патриотизма?
А что ты сделал для Костаная, чтобы других упрекать в отсутствии патриотизма?
Не плюю на асфальт
Все я по твоему герой теперь наверно
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 06.09.21 - 22:41
Цитата:
Это ты не делаешь.
А что сделал?
abaika95:
Не плюю на асфальт
Не плюю на асфальт
Это ты не делаешь.
А что сделал?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7698
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 06.09.21 - 22:41
Цитата:
Не непонятно, вы так хорошо всё объясняете. Поэтому дополнительный вопрос.
Ведь столицу Казахстана раньше перенесли, чем Тюмень развиваться начала, а вот на Атырау это никакого влияния как то до сих пор не оказало. Может что то ещё есть? Ну не складывается одно с другим.
abaika95:
Ферштейн? Или не понятно ещё?
Ферштейн? Или не понятно ещё?
Не непонятно, вы так хорошо всё объясняете. Поэтому дополнительный вопрос.
Ведь столицу Казахстана раньше перенесли, чем Тюмень развиваться начала, а вот на Атырау это никакого влияния как то до сих пор не оказало. Может что то ещё есть? Ну не складывается одно с другим.
Re: Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 08.09.21 - 11:57
Цитата:
Было бы клево замутить регулярную рубрику о городах России.
Постараюсь о Самаре так же написать.
Vit:
Было бы клево замутить регулярную рубрику о городах России.
Постараюсь о Самаре так же написать.
Re: Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 08.09.21 - 12:13
Я вот что заметил - любая ветка, где появляется животное в арафатке, автоматически превращается в срач. Совпадение? Не думаю...
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