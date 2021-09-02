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≡ Тюмень - город, где начинается путь
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42323
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 02:49
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Слоган, вынесенный в название этих заметок путешественника, неспроста красуется в Тюмени повсеместно. Встречается на дорожных растяжках, праздничных флагах, баннерах и инсталляциях. В июле этого года форпосту, ставшему когда-то воротами в Сибирь, нефтегазовой столице России исполнилось 435 лет. О Тюмени, конечно же, слышал не раз. О ее красивой набережной, старинных домах, дороговизне всего рассказывали знакомые, которые там бывали. Так ли все на самом деле и какой тюменский опыт неплохо было бы перенять, удалось узнать недавно.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2297
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 06.09.21 - 19:07
#60
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Цитата:
Kairat stayer:
Виталий, вот ты простой как я, не за три девять земель же переедешь. Не убежишь далеко от нас...



Цитата:
Coopidon:
В Костанае уже так! Можно не ждать 30 лет. В чем вопрос? Вернуть всех русских обратно? А всех понаехавших вернуть -взад!?


Вернуть или не вернуть в данном случае не при чем. Выше в обращении к Виталию имелось ввиду не злая ирония, в виде сарказма, мол если он от нас убежит, тогда мы сами туда поедем (Джамшуты, Равшаны, Амины. Марики, Хабибы и.т.д.)
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
83
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 06.09.21 - 19:55
#61
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Цитата:
Coopidon:
Только чуть кризис случился,только 90ые начались,финансов нет,бюджета нет и всё сразу и город не люб стал,так получается "патриот"?

Мы сажали деревья, и не плевали на тротуары.
Мы строили дома и заводы.
Руководитель области жил в трёхкомнатной квартире возле магазина Бородинский. Раньше магазин так назывался неофициально, по фамилии рядом живущего первого секретаря обкома.
Лично мой патриотизм к родному городу частично растаял даже не тогда, когда власть начала рубить деревья, а тогда, когда весь город стал заплеванным.
Я по прежнему патриот родного, истерзанного, заплеванного города. Но этот мой патриотизм с болью в сердце, и с надеждой на лучшее.

[Исправлено: serg kost, 06.09.2021 - 20:04]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9775
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 06.09.21 - 21:30
#62
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Цитата:
serg kost:
Мы сажали деревья, и не плевали на тротуары

А чтоже ваши дети тогда плюют?)
Цитата:
serg kost:
Руководитель области жил в трёхкомнатной квартире

А кто же тогда в обкомовской резиденции жил?
Или просто так простаивала?
Цитата:
serg kost:
Я по прежнему патриот родного, истерзанного, заплеванного города. Но этот мой патриотизм с болью в сердце, и с надеждой на лучшее.

Патриоты США против британского колониализма боролись
Патриоты Франции отстаивали идеалы революции перед интервенцией
А этот плевки увидел и уже таять начал его патриотизм
Это не патриотизм уже
А так,любовь к асфальту)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9775
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 06.09.21 - 21:34
#63
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Цитата:
serg kost:
Как всегда с апломбом о том, чего не знаешь...

Как всегда с апломбом не зная что-то про меня лезешь ворчать)
Цитата:
maxsaf:
А в КЗ какой город - конфетка?

Алматы
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7698
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 06.09.21 - 21:52
#64
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Цитата:
serg kost:
Можешь сравнить Обнинск и нефтяной Атырау.

Абайка вы вопрос намеренно пропустили?
Почему с Атырау не получается Тюмень, объясните уж, потрудитесь. Вы же всегда так хорошо жонглируете. А тут как то прошли мимо. :-x
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12113
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 06.09.21 - 22:00
#65
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Цитата:
abaika95:
Алматы

Дед ваш крановщик строил?)
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
83
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 06.09.21 - 22:29
#66
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Цитата:
abaika95:
А чтоже ваши дети тогда плюют?)

Мои не плюют, не пьют абсолютно, не курят.
Цитата:
А кто же тогда в обкомовской резиденции жил?

При Бородине обкомовской резиденции не было.
Цитата:
А этот плевки увидел и уже таять начал его патриотизм
Это не патриотизм уже
А так,любовь к асфальту)

А что ты сделал для Костаная, чтобы других упрекать в отсутствии патриотизма?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9775
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 06.09.21 - 22:34
#67
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Цитата:
elektron:
Почему с Атырау не получается Тюмень, объясните уж, потрудитесь. Вы же всегда так хорошо жонглируете. А тут как то прошли мимо.

Думал всем и так понятно
Но нет всеровно хотят чтобы им разжевали и в рот положили)
Глупые что-ли все такие?
Почему при союзе и в 90ые нефтяная Тюмень была столицей деревень а Москва расцветала? Надо было сначала столицу разукрасить
Так и у нас пока столицу не обустроят не возьмутся за перефирию
Вот в прошлом году начали в Туркестан вкладывать
Так дальше и пойдут
Ферштейн? Или не понятно ещё? Цитата:
maxsaf:
Дед ваш крановщик строил?)

Нет дед на производстве больше работал
А что Алматы вам не нравится или небыли там просто?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9775
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 06.09.21 - 22:36
#68
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Цитата:
serg kost:
Мои не плюют, не пьют абсолютно, не курят.

Верю!
Цитата:
serg kost:
При Бородине обкомовской резиденции не было.

Ну вот
А потом при других Обкомах появилась
Видать квартиры не давали)Цитата:
serg kost:
А что ты сделал для Костаная, чтобы других упрекать в отсутствии патриотизма?

Не плюю на асфальт
Все я по твоему герой теперь наверно
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
83
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 06.09.21 - 22:41
#69
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Цитата:
abaika95:
Не плюю на асфальт

Это ты не делаешь.
А что сделал?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7698
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 06.09.21 - 22:41
#70
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Цитата:
abaika95:
Ферштейн? Или не понятно ещё?

Не непонятно, вы так хорошо всё объясняете. Поэтому дополнительный вопрос.
Ведь столицу Казахстана раньше перенесли, чем Тюмень развиваться начала, а вот на Атырау это никакого влияния как то до сих пор не оказало. Может что то ещё есть? Ну не складывается одно с другим. :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
55
Re: Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 08.09.21 - 11:57
#71
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Цитата:
Vit:

Было бы клево замутить регулярную рубрику о городах России.

Постараюсь о Самаре так же написать.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
55
Re: Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 08.09.21 - 12:13
#72
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Я вот что заметил - любая ветка, где появляется животное в арафатке, автоматически превращается в срач. Совпадение? Не думаю...
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