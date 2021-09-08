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≡ Перепись зависла - Как гражданский журналист "НГ" попытался исполнить гражданский долг
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42322
Перепись зависла - Как гражданский журналист "НГ" попытался исполнить гражданский долг
Отправлено: 08.09.21 - 10:22
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Открылась начальная страница, которая предлагает войти по номеру телефона и паролю или авторизироваться через сайт "Правительства для граждан". Так как у меня имеется электронный ключ, я выбираю второй вариант.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13086
Re: Перепись зависла - Как гражданский журналист "НГ"...
Отправлено: 08.09.21 - 10:22
#1
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1 сентября прошел опрос за семью,
никаких проблем не возникло,
входил через егов,
получил оповещение что вопрос прошел.
вопросы конечно идиотские,про ходьбу по ступенькам,
про мертворожденных детей,
про госязык-на ответ не владею,
надо пояснить как не владею-
не понимаю,не могу писать,не могу читать,не могу говорить..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12113
Перепись зависла - Как гражданский журналист "НГ" попытался исполнить гражданский долг
Отправлено: 08.09.21 - 10:38
#2
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Цитата:
alex_60:
про госязык-на ответ не владею, надо пояснить как не владею- не понимаю,не могу писать,не могу читать,не могу говорить..

Надо же, надо же, надо ж такому случиться!
Надо же, надо же, надо ж так было влюбиться!
Надо бы, надо бы, надо бы остановиться
Но не могу, не могу, не могу, не могу
Не могу и не хочу
:lol: :lol: :lol:
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