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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Пользователи)
- Откуда:
- НиКапенгагин
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1532
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 23:14
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12112
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 23:19
Цитата:
Ну тогда готовьтесь к неприятному диалогу
serg kost:
С 1988 года в этой сфере
С 1988 года в этой сфере
Ну тогда готовьтесь к неприятному диалогу
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 23:31
Цитата:
Ну тебе-то, как кочегару, положено присматривать за очагами, а как пастуху за Аленями. Ну и хорошо бы сменить ник на кочегар95 или каюр95.
abaika95:
Смотрю у аленей до сих пор очаги подгарают
Смотрю у аленей до сих пор очаги подгарают
Ну тебе-то, как кочегару, положено присматривать за очагами, а как пастуху за Аленями. Ну и хорошо бы сменить ник на кочегар95 или каюр95.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 23:54
Цитата:
Ещё бы! Какой уж тут один на один, если тебя тут как минимум двое, как бы странно это не звучало.
111:
За Вожака дерутся честно, один на один.. Тут я этого не видел вообще..
За Вожака дерутся честно, один на один.. Тут я этого не видел вообще..
Ещё бы! Какой уж тут один на один, если тебя тут как минимум двое, как бы странно это не звучало.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 01:27
Цитата:
просто парафинишь и льёшь грязь на моего деда.
Да ты сам его парафинишь! Своим поведением. Хватит уже своим дедом прикрываться! Отвечай за себя!
111:
просто парафинишь и льёшь грязь на моего деда.
Да ты сам его парафинишь! Своим поведением. Хватит уже своим дедом прикрываться! Отвечай за себя!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 01:42
Цитата:
Рс за эту идею, мне наверно уже уважаемого можно дать! Я вам эту чудесную бизнес-идею-дарю, же!
Было. Я такое года три назад предлагал. Он почему-то обиделся...
Coopidon:
Рс за эту идею, мне наверно уже уважаемого можно дать! Я вам эту чудесную бизнес-идею-дарю, же!
Было. Я такое года три назад предлагал. Он почему-то обиделся...
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 243
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 04:14
Цитата:
serg, дружеский совет - не мечи бисер перед ублюдками, не трать нервы. Этим в казахии уже ничего не поможет
serg kost:
Ну вот ты определись То сотни то уже тысячи уехали Только вот куда непонятно Если в Рашке тоже медиков не хватает Видать наши там в уборщики идут)) Либо ты дебил, либо косишь под дебила. Я написал, что из страны уезжают сотни медиков. И даже не писал, за какой период времени.
Ну вот ты определись То сотни то уже тысячи уехали Только вот куда непонятно Если в Рашке тоже медиков не хватает Видать наши там в уборщики идут)) Либо ты дебил, либо косишь под дебила. Я написал, что из страны уезжают сотни медиков. И даже не писал, за какой период времени.
serg, дружеский совет - не мечи бисер перед ублюдками, не трать нервы. Этим в казахии уже ничего не поможет
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2072
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 06:22
Цитата:
Хм..
У тебя что то там двоится в глазах?
Странно..
Какой то ты неадекватный что ли..
Маркс:
если тебя тут как минимум двое,
если тебя тут как минимум двое,
Хм..
У тебя что то там двоится в глазах?
Странно..
Какой то ты неадекватный что ли..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2072
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 06:28
Цитата:
Хм..
То есть ты считаешь, что надо тут зарегинился и начать обзывать чьих то умерших родных, своими первыми комментариями, это нормально?
Ты зарегинился только ради этого, опуская себя до неприличия, с тем, чтобы обзывать моего деда?
Я тебе лично про него что то там говорил?
Ты полез сам.
На умершего героя войны, ни с того ни с сего.
Зачем?
Тебе это что то дало, как тому грузину, обматерившего родителей Путина?
[Исправлено: 111, 08.09.2021 - 06:34]
Уже не ваш земляк: Да ты сам его парафинишь! Своим поведением. Хватит уже своим дедом прикрываться! Отвечай за себя!
Хм..
То есть ты считаешь, что надо тут зарегинился и начать обзывать чьих то умерших родных, своими первыми комментариями, это нормально?
Ты зарегинился только ради этого, опуская себя до неприличия, с тем, чтобы обзывать моего деда?
Я тебе лично про него что то там говорил?
Ты полез сам.
На умершего героя войны, ни с того ни с сего.
Зачем?
Тебе это что то дало, как тому грузину, обматерившего родителей Путина?
[Исправлено: 111, 08.09.2021 - 06:34]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 07:35
Цитата:
Вот прямо слезы обиды душат меня. Что такое день? К такой рифме нужно идти всю долгую жизнь. Но зато теперь эта эпиграмма останется в веках. Сам Гафт не написал бы лучше:
Ты как пастух среди Аленей
Как кочегар у очагов.
И для никчемных выделений
Твой жалкий мозг всегда готов.
abaika95:
Целый день Маркс думал что ответить Вот родил рифму наконец-то))
Целый день Маркс думал что ответить Вот родил рифму наконец-то))
Вот прямо слезы обиды душат меня. Что такое день? К такой рифме нужно идти всю долгую жизнь. Но зато теперь эта эпиграмма останется в веках. Сам Гафт не написал бы лучше:
Ты как пастух среди Аленей
Как кочегар у очагов.
И для никчемных выделений
Твой жалкий мозг всегда готов.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 83
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 07:47
Цитата:
Меня это вряд ли коснется.
Там, где я снимаю, куаты не ходят.
maxsaf:
Ну тогда готовьтесь к неприятному диалогу
Ну тогда готовьтесь к неприятному диалогу
Меня это вряд ли коснется.
Там, где я снимаю, куаты не ходят.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 07:52
Цитата:
А я то тут при чем? Психиатры что-ли тоже неадекватные, когда пытаются лечить шизофреников?
Это действительно забавно, потому что я — двойная личность. Дома я обычный Джон Осборн. А когда я на гастролях, я безумец, я совсем схожу с ума.
(с) Оззи Осборн
111:
Какой то ты неадекватный что ли..
Какой то ты неадекватный что ли..
А я то тут при чем? Психиатры что-ли тоже неадекватные, когда пытаются лечить шизофреников?
Это действительно забавно, потому что я — двойная личность. Дома я обычный Джон Осборн. А когда я на гастролях, я безумец, я совсем схожу с ума.
(с) Оззи Осборн
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