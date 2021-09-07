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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 499 из 499«1...497498499
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1532
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 23:14
#7471
Комментарий удален модератором.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12112
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 23:19
#7472
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Цитата:
serg kost:
С 1988 года в этой сфере

Ну тогда готовьтесь к неприятному диалогу
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1521
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 23:31
#7473
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Цитата:
abaika95:
Смотрю у аленей до сих пор очаги подгарают

Ну тебе-то, как кочегару, положено присматривать за очагами, а как пастуху за Аленями. Ну и хорошо бы сменить ник на кочегар95 или каюр95.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1521
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 23:54
#7474
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Цитата:
111:
За Вожака дерутся честно, один на один.. Тут я этого не видел вообще..

Ещё бы! Какой уж тут один на один, если тебя тут как минимум двое, как бы странно это не звучало.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
51
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 01:27
#7475
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Цитата:
111:

просто парафинишь и льёшь грязь на моего деда.
Да ты сам его парафинишь! Своим поведением. Хватит уже своим дедом прикрываться! Отвечай за себя!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
51
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 01:42
#7476
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Цитата:
Coopidon:

Рс за эту идею, мне наверно уже уважаемого можно дать! Я вам эту чудесную бизнес-идею-дарю, же!

Было. Я такое года три назад предлагал. Он почему-то обиделся...
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
243
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 04:14
#7477
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Цитата:
serg kost:
Ну вот ты определись То сотни то уже тысячи уехали Только вот куда непонятно Если в Рашке тоже медиков не хватает Видать наши там в уборщики идут)) Либо ты дебил, либо косишь под дебила. Я написал, что из страны уезжают сотни медиков. И даже не писал, за какой период времени.


serg, дружеский совет - не мечи бисер перед ублюдками, не трать нервы. Этим в казахии уже ничего не поможет
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2072
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 06:22
#7478
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Цитата:
Маркс:
если тебя тут как минимум двое,

Хм..
У тебя что то там двоится в глазах?
Странно..
Какой то ты неадекватный что ли..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2072
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 06:28
#7479
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Цитата:
Уже не ваш земляк: Да ты сам его парафинишь! Своим поведением. Хватит уже своим дедом прикрываться! Отвечай за себя!


Хм..
То есть ты считаешь, что надо тут зарегинился и начать обзывать чьих то умерших родных, своими первыми комментариями, это нормально?
Ты зарегинился только ради этого, опуская себя до неприличия, с тем, чтобы обзывать моего деда?
Я тебе лично про него что то там говорил?
Ты полез сам.
На умершего героя войны, ни с того ни с сего.
Зачем?
Тебе это что то дало, как тому грузину, обматерившего родителей Путина?

[Исправлено: 111, 08.09.2021 - 06:34]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1521
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 07:35
#7480
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Цитата:
abaika95:
Целый день Маркс думал что ответить Вот родил рифму наконец-то))

Вот прямо слезы обиды душат меня. Что такое день? К такой рифме нужно идти всю долгую жизнь. Но зато теперь эта эпиграмма останется в веках. Сам Гафт не написал бы лучше:

Ты как пастух среди Аленей
Как кочегар у очагов.
И для никчемных выделений
Твой жалкий мозг всегда готов.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
83
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 07:47
#7481
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Цитата:
maxsaf:
Ну тогда готовьтесь к неприятному диалогу

Меня это вряд ли коснется.
Там, где я снимаю, куаты не ходят.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1521
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 07:52
#7482
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Цитата:
111:
Какой то ты неадекватный что ли..

А я то тут при чем? Психиатры что-ли тоже неадекватные, когда пытаются лечить шизофреников?

Это действительно забавно, потому что я — двойная личность. Дома я обычный Джон Осборн. А когда я на гастролях, я безумец, я совсем схожу с ума.
(с) Оззи Осборн
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