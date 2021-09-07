Отправлено: - 21:58





- Медведь уже высунул морду полностью и очень сильно покусал ребенка, - рассказывает женщина на аудио.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=43045 Позже в WhatsApp стали распространять аудиосообщение, в котором женщина, называющая себя тетей девочки, рассказывает, что медведица прокопала яму под клеткой.- Медведь уже высунул морду полностью и очень сильно покусал ребенка, - рассказывает женщина на аудио.Источник:

[Исправлено: ladas, 07.09.2021 - 22:00]

Цитата:Интересно каким образом, медведица могла прокопать яму в ТАКОЙ клетке? И ещё и просунуть туда полностью морду? Она ведь не жираф.А тёте пить меньше надо...