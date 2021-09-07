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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 19:56
Цитата:
Либо ты дебил, либо косишь под дебила.
Я написал, что из страны уезжают сотни медиков. И даже не писал, за какой период времени.
У тебя уже тысячи. Хотя если за 2 года, тысяча и будет.
Вот из-за таких нациков, как ты, и уезжают. Нет у тебя ума Россию нормально называть. Ненависть так и брызжет.
Уезжают не просто специалисты, а в основном лучшие в своей профессии.
В этом году из горбольницы уехала завотделением Ноева Евгения Константиновна, врач от Бога.
Желаю всем костанайцам здоровья, чтобы не попали в лапы свежих выпускников медицинских вузов! Та ещё лотерея...
abaika95:
Ну вот ты определись То сотни то уже тысячи уехали Только вот куда непонятно Если в Рашке тоже медиков не хватает Видать наши там в уборщики идут))
Ну вот ты определись То сотни то уже тысячи уехали Только вот куда непонятно Если в Рашке тоже медиков не хватает Видать наши там в уборщики идут))
Либо ты дебил, либо косишь под дебила.
Я написал, что из страны уезжают сотни медиков. И даже не писал, за какой период времени.
У тебя уже тысячи. Хотя если за 2 года, тысяча и будет.
Вот из-за таких нациков, как ты, и уезжают. Нет у тебя ума Россию нормально называть. Ненависть так и брызжет.
Уезжают не просто специалисты, а в основном лучшие в своей профессии.
В этом году из горбольницы уехала завотделением Ноева Евгения Константиновна, врач от Бога.
Желаю всем костанайцам здоровья, чтобы не попали в лапы свежих выпускников медицинских вузов! Та ещё лотерея...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 20:00
Цитата:
А ты доказываешь то, чего нет, и не признаешься во вранье.
Демагог? Геббельс твой учитель?
abaika95:
пока что только ты тут доказываешь то чего нет А потом признаешь что ошибся)
пока что только ты тут доказываешь то чего нет А потом признаешь что ошибся)
А ты доказываешь то, чего нет, и не признаешься во вранье.
Демагог? Геббельс твой учитель?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 20:16
Цитата:
Люди до сих пор не могут полностью осознать, что советского союза больше нет, что они оказались за бортом не по своей воле. Поэтому даже не пытаются меняться, учить язык, становиться казахстанцами. А приходят Куаты и напоминают - пора, брат, определяться. Вот люди и срываются. Первая волна была после развала, потому что часть людей смогла осознать, увидеть конечный результат. Но остальные то продолжали жить будто ниче не произошло.
serg kost:
Вот из-за таких нациков, как ты, и уезжают
Вот из-за таких нациков, как ты, и уезжают
Люди до сих пор не могут полностью осознать, что советского союза больше нет, что они оказались за бортом не по своей воле. Поэтому даже не пытаются меняться, учить язык, становиться казахстанцами. А приходят Куаты и напоминают - пора, брат, определяться. Вот люди и срываются. Первая волна была после развала, потому что часть людей смогла осознать, увидеть конечный результат. Но остальные то продолжали жить будто ниче не произошло.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 7698
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 20:21
Цитата:
А тут ещё есть личности, его действия оправдывающие. Вместо того, что бы за страну переживать и в мире, братстве вместе жить. Всему своё время.
maxsaf:
А приходят Куаты и напоминают - пора, брат, определяться
А приходят Куаты и напоминают - пора, брат, определяться
А тут ещё есть личности, его действия оправдывающие. Вместо того, что бы за страну переживать и в мире, братстве вместе жить. Всему своё время.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 21:01
Цитата:
Ага и для этого границу прочертили между Россией и Казахстаном видимо, чтобы братство было крепче. Ну ну.
elektron:
и в мире, братстве вместе жить
и в мире, братстве вместе жить
Ага и для этого границу прочертили между Россией и Казахстаном видимо, чтобы братство было крепче. Ну ну.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 21:04
Цитата:
maxsaf: остальные то продолжали жить будто ниче не произошло.А на кого я оставлю мою старенькую маму с деменцией? Для нее переезд противопоказан. Так-то давно чемоданное настроение.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7698
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 21:08
Цитата:
Ну тут уж ничего не поделаешь. Граница есть граница. Вот почему нельзя в покое оставить, тех кто там родился и вырос? И не важно на каком языке он разговаривает, пусть власти решают. Только их решения почему то к этим действиям этих Куатов только подталкивают. А продуктивнее было бы параллельно работать и взаимно. Но это уже из области фантастики, как сегодняшние реалии показывают
maxsaf:
Ага и для этого границу прочертили между Россией и Казахстаном
Ага и для этого границу прочертили между Россией и Казахстаном
Ну тут уж ничего не поделаешь. Граница есть граница. Вот почему нельзя в покое оставить, тех кто там родился и вырос? И не важно на каком языке он разговаривает, пусть власти решают. Только их решения почему то к этим действиям этих Куатов только подталкивают. А продуктивнее было бы параллельно работать и взаимно. Но это уже из области фантастики, как сегодняшние реалии показывают
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 21:17
Цитата:
Вы в заложниках ситуации. Если у вас есть дети, то возможно им удастся интегрироваться, а вот насчет вас я не уверен. Ситуация у вас - так себе. Щас конечно прийдет Абайка и скажет "что вам стоит 20 слов выучить" но я то понимаю, чтобы свободно общаться этого не достаточно.
serg kost:
А на кого я оставлю мою старенькую маму с деменцией? Для нее переезд противопоказан. Так-то давно чемоданное настроение.
А на кого я оставлю мою старенькую маму с деменцией? Для нее переезд противопоказан. Так-то давно чемоданное настроение.
Вы в заложниках ситуации. Если у вас есть дети, то возможно им удастся интегрироваться, а вот насчет вас я не уверен. Ситуация у вас - так себе. Щас конечно прийдет Абайка и скажет "что вам стоит 20 слов выучить" но я то понимаю, чтобы свободно общаться этого не достаточно.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 21:18
Цитата:
Так до них еще даже очередь не дошла. Пока только сферу обслуживания перетряхивают.
elektron:
Вот почему нельзя в покое оставить, тех кто там родился и вырос? И не важно на каком языке он разговаривает, пусть власти решают.
Вот почему нельзя в покое оставить, тех кто там родился и вырос? И не важно на каком языке он разговаривает, пусть власти решают.
Так до них еще даже очередь не дошла. Пока только сферу обслуживания перетряхивают.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7698
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 21:36
Цитата:
Это только потому, что третировать закон двояко можно. А вот когда конкретно определят, что бы изменить или "поправить" для однозначности, не ясно, так же как не ясно в какую сторону его "поправят", если вообще это возможно. Но процесс пошёл и это главное.
maxsaf:
Пока только сферу обслуживания перетряхивают.
Пока только сферу обслуживания перетряхивают.
Это только потому, что третировать закон двояко можно. А вот когда конкретно определят, что бы изменить или "поправить" для однозначности, не ясно, так же как не ясно в какую сторону его "поправят", если вообще это возможно. Но процесс пошёл и это главное.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 22:06
Цитата:
maxsaf: Если у вас есть дети, то возможно им удастся интегрироваться, а вот насчет вас я не уверен.Сын уже в Обнинске в нашей личной квартире. Мне до пенсии менее пяти лет. Жене сложнее, ей 49. Но как-нибудь образуется. У жены под Обнинском ещё брат живёт, у нас и в Москве много знакомых. Кто-нибудь поможет.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 22:09
Цитата:
Живите тогда спокойно пока, главное в сферу обслуживания не устраивайтесь
serg kost:
Сын уже в Обнинске в нашей личной квартире. Мне до пенсии менее пяти лет. Жене сложнее, ей 49. Но как-нибудь образуется. У жены под Обнинском ещё брат живёт, у нас и в Москве много знакомых. Кто-нибудь поможет.
Сын уже в Обнинске в нашей личной квартире. Мне до пенсии менее пяти лет. Жене сложнее, ей 49. Но как-нибудь образуется. У жены под Обнинском ещё брат живёт, у нас и в Москве много знакомых. Кто-нибудь поможет.
Живите тогда спокойно пока, главное в сферу обслуживания не устраивайтесь
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 22:59
Цитата:
А как же монголо -татары!? Ах пардон кыргыз-кайсаки, сиречь- тюурки. Их в расчёт лучше не брать. Портят статистику!
И так то откуда столько щедрости, аж 30 лет. Вполне бы хватило и 7. Остальные то 23 года, для форсу для пафоса приплетено?
abaika95:
Если за 130 лет то Россия явно будет впереди По количеству окупированного) Так что берём хотяб 30 лет
Если за 130 лет то Россия явно будет впереди По количеству окупированного) Так что берём хотяб 30 лет
А как же монголо -татары!? Ах пардон кыргыз-кайсаки, сиречь- тюурки. Их в расчёт лучше не брать. Портят статистику!
И так то откуда столько щедрости, аж 30 лет. Вполне бы хватило и 7. Остальные то 23 года, для форсу для пафоса приплетено?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 23:02
С 1988 года в этой сфере .
Правда, свадьбы уже не снимаю. Есть организации, с которыми налажены взаимовыгодные контакты. Мы друг друга устраиваем.
Правда, свадьбы уже не снимаю. Есть организации, с которыми налажены взаимовыгодные контакты. Мы друг друга устраиваем.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 23:07
Цитата:
Потому что:
Интернет-хорошо!
Паровоз-хорошо!
А олени-лучше!
abaika95:
А что уборщиков трудно найти в КЗ?/quote]
Слышал даже с чабанами-напряженка!
Все в блогеры-психологи подались. С ютуба на пальцах и калькуляторах объясняют как им нужны и сколько сладких таньга, а баранов пасти-некому!
abaika95:
Смотрю у аленей до сих пор очаги подгарают
А что уборщиков трудно найти в КЗ?/quote]
Слышал даже с чабанами-напряженка!
Все в блогеры-психологи подались. С ютуба на пальцах и калькуляторах объясняют как им нужны и сколько сладких таньга, а баранов пасти-некому!
abaika95:
Смотрю у аленей до сих пор очаги подгарают
Потому что:
Интернет-хорошо!
Паровоз-хорошо!
А олени-лучше!
-
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