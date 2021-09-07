Отправлено: - 22:32

Алиса:

Марик, ну живодер прям!

Цитата:Привет Алиса, да, согласен, ни при чем.Но все же, жить медведь должен среди природы, а теперь куда его, в зоопарк и там ясно же, что его разделают на мясо, другим животным..По мне застрелить, так более гуманно..