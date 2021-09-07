Re: Увеличить плату за газ для потребителей, которые не...

Отправлено: - 22:28

Ерунда..

В Рудном например весна осень, когда отопление ещё не дали или уже отключили, а на улице дубак, каждая хата обогревается..

В Костанае то я привез обогреватель, но тут ещё счётчики на газ стоят.

А без счётчиков само то..