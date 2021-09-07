Прогноз на 5 дней
переменная облачность+7°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 70% влажность
  • СЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Увеличить плату за газ для потребителей, которые не установили счетчики, могут в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42321
Увеличить плату за газ для потребителей, которые не установили счетчики, могут в Костанайской области
Отправлено: 07.09.21 - 22:28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скорректировать нормы товарного газа для таких потребителей при наличии в квартире газовой плиты и горячего водоснабжения предлагают в управлении энергетики и ЖКХ области. Норму хотят увеличить сразу с 10,6 до 13,3 куб. м. на человека.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2070
Re: Увеличить плату за газ для потребителей, которые не...
Отправлено: 07.09.21 - 22:28
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ерунда..
В Рудном например весна осень, когда отопление ещё не дали или уже отключили, а на улице дубак, каждая хата обогревается..
В Костанае то я привез обогреватель, но тут ещё счётчики на газ стоят.
А без счётчиков само то..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS