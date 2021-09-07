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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 498 из 498«1...496497498
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
81
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 19:56
#7456
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Цитата:
abaika95:
Ну вот ты определись То сотни то уже тысячи уехали Только вот куда непонятно Если в Рашке тоже медиков не хватает Видать наши там в уборщики идут))

Либо ты дебил, либо косишь под дебила.
Я написал, что из страны уезжают сотни медиков. И даже не писал, за какой период времени.
У тебя уже тысячи. Хотя если за 2 года, тысяча и будет.
Вот из-за таких нациков, как ты, и уезжают. Нет у тебя ума Россию нормально называть. Ненависть так и брызжет.
Уезжают не просто специалисты, а в основном лучшие в своей профессии.
В этом году из горбольницы уехала завотделением Ноева Евгения Константиновна, врач от Бога.
Желаю всем костанайцам здоровья, чтобы не попали в лапы свежих выпускников медицинских вузов! Та ещё лотерея...
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
81
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 20:00
#7457
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Цитата:
abaika95:
пока что только ты тут доказываешь то чего нет А потом признаешь что ошибся)

А ты доказываешь то, чего нет, и не признаешься во вранье.
Демагог? Геббельс твой учитель?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12110
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 20:16
#7458
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Цитата:
serg kost:
Вот из-за таких нациков, как ты, и уезжают

Люди до сих пор не могут полностью осознать, что советского союза больше нет, что они оказались за бортом не по своей воле. Поэтому даже не пытаются меняться, учить язык, становиться казахстанцами. А приходят Куаты и напоминают - пора, брат, определяться. Вот люди и срываются. Первая волна была после развала, потому что часть людей смогла осознать, увидеть конечный результат. Но остальные то продолжали жить будто ниче не произошло.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7698
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 20:21
#7459
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Цитата:
maxsaf:
А приходят Куаты и напоминают - пора, брат, определяться

А тут ещё есть личности, его действия оправдывающие. Вместо того, что бы за страну переживать и в мире, братстве вместе жить. Всему своё время.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12110
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 21:01
#7460
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Цитата:
elektron:
и в мире, братстве вместе жить

Ага и для этого границу прочертили между Россией и Казахстаном видимо, чтобы братство было крепче. Ну ну.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
81
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 21:04
#7461
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Цитата:
maxsaf: остальные то продолжали жить будто ниче не произошло.
А на кого я оставлю мою старенькую маму с деменцией? Для нее переезд противопоказан. Так-то давно чемоданное настроение.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7698
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 21:08
#7462
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Цитата:
maxsaf:
Ага и для этого границу прочертили между Россией и Казахстаном

Ну тут уж ничего не поделаешь. Граница есть граница. Вот почему нельзя в покое оставить, тех кто там родился и вырос? И не важно на каком языке он разговаривает, пусть власти решают. Только их решения почему то к этим действиям этих Куатов только подталкивают. А продуктивнее было бы параллельно работать и взаимно. Но это уже из области фантастики, как сегодняшние реалии показывают :-x
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12110
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 21:17
#7463
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Цитата:
serg kost:
А на кого я оставлю мою старенькую маму с деменцией? Для нее переезд противопоказан. Так-то давно чемоданное настроение.

Вы в заложниках ситуации. Если у вас есть дети, то возможно им удастся интегрироваться, а вот насчет вас я не уверен. Ситуация у вас - так себе. Щас конечно прийдет Абайка и скажет "что вам стоит 20 слов выучить" но я то понимаю, чтобы свободно общаться этого не достаточно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12110
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 21:18
#7464
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Цитата:
elektron:
Вот почему нельзя в покое оставить, тех кто там родился и вырос? И не важно на каком языке он разговаривает, пусть власти решают.

Так до них еще даже очередь не дошла. Пока только сферу обслуживания перетряхивают.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7698
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 21:36
#7465
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Цитата:
maxsaf:
Пока только сферу обслуживания перетряхивают.

Это только потому, что третировать закон двояко можно. А вот когда конкретно определят, что бы изменить или "поправить" для однозначности, не ясно, так же как не ясно в какую сторону его "поправят", если вообще это возможно. Но процесс пошёл и это главное.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
81
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 22:06
#7466
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Цитата:
maxsaf: Если у вас есть дети, то возможно им удастся интегрироваться, а вот насчет вас я не уверен.
Сын уже в Обнинске в нашей личной квартире. Мне до пенсии менее пяти лет. Жене сложнее, ей 49. Но как-нибудь образуется. У жены под Обнинском ещё брат живёт, у нас и в Москве много знакомых. Кто-нибудь поможет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12110
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 22:09
#7467
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Цитата:
serg kost:
Сын уже в Обнинске в нашей личной квартире. Мне до пенсии менее пяти лет. Жене сложнее, ей 49. Но как-нибудь образуется. У жены под Обнинском ещё брат живёт, у нас и в Москве много знакомых. Кто-нибудь поможет.

Живите тогда спокойно пока, главное в сферу обслуживания не устраивайтесь
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