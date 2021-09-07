Отправлено: - 19:56

abaika95:

Ну вот ты определись То сотни то уже тысячи уехали Только вот куда непонятно Если в Рашке тоже медиков не хватает Видать наши там в уборщики идут))

Цитата:Либо ты дебил, либо косишь под дебила.Я написал, что из страны уезжают сотни медиков. И даже не писал, за какой период времени.У тебя уже тысячи. Хотя если за 2 года, тысяча и будет.Вот из-за таких нациков, как ты, и уезжают. Нет у тебя ума Россию нормально называть. Ненависть так и брызжет.Уезжают не просто специалисты, а в основном лучшие в своей профессии.В этом году из горбольницы уехала завотделением Ноева Евгения Константиновна, врач от Бога.Желаю всем костанайцам здоровья, чтобы не попали в лапы свежих выпускников медицинских вузов! Та ещё лотерея...