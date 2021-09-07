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≡ Укусившую ребенка медведицу с базы отдыха Костаная увозят в Петропавловск
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42320
Укусившую ребенка медведицу с базы отдыха Костаная увозят в Петропавловск
Отправлено: 07.09.21 - 21:58
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Об этом "НГ" сообщил владелец базы отдыха "Радуга" Александр ПАНИН. По словам Панина, сделать это непросто. Клетка практически "вросла" в землю, поэтому прутья нужно пилить болгаркой.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
111
Укусившую ребенка медведицу с базы отдыха Костаная увозят в Петропавловск
Отправлено: 07.09.21 - 21:58
#1
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Цитата:
Позже в WhatsApp стали распространять аудиосообщение, в котором женщина, называющая себя тетей девочки, рассказывает, что медведица прокопала яму под клеткой.

- Медведь уже высунул морду полностью и очень сильно покусал ребенка, - рассказывает женщина на аудио.

Источник:

Интересно каким образом, медведица могла прокопать яму в ТАКОЙ клетке? И ещё и просунуть туда полностью морду? Она ведь не жираф.

А тёте пить меньше надо...

[Исправлено: ladas, 07.09.2021 - 22:00]
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