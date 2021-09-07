Без разницы . Что чабан среди своих подопечных, что Христос среди заблудших, что чиновник виайпи класса среди таких же и тех и этих.. Разницы особой нет. Вот Вожак среди стаи, это другое в корне. Но тут не проходит. За Вожака дерутся честно, один на один.. Тут я этого не видел вообще..
А вы представьте себе референдум в Крыму без зеленых человечков. Ему даже не дали бы состояться. Да такой идеи даже не возникло бы там не у кого, потому что добровольно прямиком на нары никто не хочет. А если бы и возникла такая идея - никто бы об этом не узнал. Манипуляция цифрами привычное дело. Большинство то ниче не решает, решают единицы, что у власти.
Референдум под дулом автомата?) Это аннексия во всем мире называется Вывели бы войска,и под независимым участием провели бы референдум тогда да Можно говорить о легитимности А пока Россия захватчик и окупант Цитата:
serg kost: Потому что
Ну вот ты определись То сотни то уже тысячи уехали Только вот куда непонятно Если в Рашке тоже медиков не хватает Видать наши там в уборщики идут)) Цитата:
serg kost: Только кривляться умеешь, как с эмиграцией медиков и в остальных вопросах.
Ну пока что только ты тут доказываешь то чего нет А потом признаешь что ошибся) О чем с тобой ещё говорить?
abaika95: Вывели бы войска,и под независимым участием провели бы референдум тогда да Можно говорить о легитимности
Нука поведайте нам сказку, как то же самое осуществить чисто теоретически в северном Казахстане. Кто-то такой говорит - а давайте сюда независимые войска введем, для начала, а потом референдум проведем. Ну если выберет большинство остаться в составе КЗ - извинимся и дальше каждый по своим делам пойдет Ну бред же полный
Референдум это способ узаконить уже свершившийся факт. Как тот референдум когда выкинули русский язык из конституции. Кто там че решал, кого спросили? Большинство было русскоговорящих на тот момент, а если брать национальность - казахи были в меньшенстве. И вдруг херак - язык межнационального общения улетает. Прикрыли незаконное действие якобы референдумом - и стало все законно.
ну бывшего всё же наверное, хотя может и вернулся. я не знаю, он когда к соседям в гости приезжал, всегда так гордо заявлял, что хаусмайстер, а к вечеру ближе слезу проливал.... Ну а утром авоська пустых бутылок выносилась.
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