Отправлено: - 17:42

serg kost:

А ещё сотни уезжают

serg kost:

А увиливать от ответов разве умная тактика?

serg kost:

А ты другого примера и не привел. А приравнял добрых людей и бандитов. Благотворительность это не только деньги давать.

Цитата:Почему сотни?Млрдами жеИ заметь не только у нас из не хватаетИли скажешь опять пример не понятен?)Цитата:Мне просто в ломы тебе отвечать прямоЭто же щас надолго затянется тогда)Цитата:Да да согласен