«Подтолкнула ножкой сахар к клетке» - Владелец базы отдыха «Радуга» прокомментировал нападение медведицы на ребенка в Костанае

Отправлено: - 17:13

Давно пора надо проявить силу воли и пристрелить ее.

Это как пристрелить бродячую собаку во избежании такого же действия..

Не мы как говорится такие, жизнь такая..