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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2067
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 17:08
#7441
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Цитата:
Маркс:
Как кочегар у очагов.

Без разницы .
Что чабан среди своих подопечных, что Христос среди заблудших, что чиновник виайпи класса среди таких же и тех и этих..
Разницы особой нет.
Вот Вожак среди стаи, это другое в корне.
Но тут не проходит.
За Вожака дерутся честно, один на один..
Тут я этого не видел вообще..
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
79
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 17:28
#7442
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Цитата:
abaika95:
Утверждение и сразу вопрос))

А увиливать от ответов разве умная тактика?
Цитата:
Ты не понял мой пример)

А ты другого примера и не привел. А приравнял добрых людей и бандитов.
Благотворительность это не только деньги давать.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
79
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 17:34
#7443
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Цитата:
abaika95:
Ну что-то даже про спасателей этих не слышно Уехали значит рядовые Таких у нас каждый год сотни выпускают из вузов)


А ещё сотни уезжают
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9775
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 17:42
#7444
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Цитата:
serg kost:
А ещё сотни уезжают

Почему сотни?
Млрдами же
И заметь не только у нас из не хватает
вот читай
Или скажешь опять пример не понятен?)Цитата:
serg kost:
А увиливать от ответов разве умная тактика?

Мне просто в ломы тебе отвечать прямо
Это же щас надолго затянется тогда)Цитата:
serg kost:
А ты другого примера и не привел. А приравнял добрых людей и бандитов. Благотворительность это не только деньги давать.

Да да согласен
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
79
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 18:45
#7445
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Цитата:
abaika95:
Почему сотни?

Потому что.


Цитата:
Мне просто в ломы тебе отвечать прямо
Это же щас надолго затянется тогда)

Все проще.
Ответить нечего.
Только кривляться умеешь, как с эмиграцией медиков и в остальных вопросах.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7693
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 19:20
#7446
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Цитата:
abaika95:
Вы междугородный договор от захвата отличить не можете?))

А вы референдум от аннексии? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12106
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 19:26
#7447
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Цитата:
elektron:
А вы референдум от аннексии?

А вы представьте себе референдум в Крыму без зеленых человечков. Ему даже не дали бы состояться. Да такой идеи даже не возникло бы там не у кого, потому что добровольно прямиком на нары никто не хочет. А если бы и возникла такая идея - никто бы об этом не узнал. Манипуляция цифрами привычное дело. Большинство то ниче не решает, решают единицы, что у власти.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9775
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 19:28
#7448
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Цитата:
elektron:
А вы референдум от аннексии?

Референдум под дулом автомата?)
Это аннексия во всем мире называется
Вывели бы войска,и под независимым участием провели бы референдум тогда да
Можно говорить о легитимности
А пока Россия захватчик и окупант
Цитата:
serg kost:
Потому что

Ну вот ты определись
То сотни то уже тысячи уехали
Только вот куда непонятно
Если в Рашке тоже медиков не хватает
Видать наши там в уборщики идут))
Цитата:
serg kost:
Только кривляться умеешь, как с эмиграцией медиков и в остальных вопросах.

Ну пока что только ты тут доказываешь то чего нет
А потом признаешь что ошибся)
О чем с тобой ещё говорить?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12106
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 19:32
#7449
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Цитата:
abaika95:
Вывели бы войска,и под независимым участием провели бы референдум тогда да Можно говорить о легитимности

Нука поведайте нам сказку, как то же самое осуществить чисто теоретически в северном Казахстане. Кто-то такой говорит - а давайте сюда независимые войска введем, для начала, а потом референдум проведем. Ну если выберет большинство остаться в составе КЗ - извинимся и дальше каждый по своим делам пойдет :lol: Ну бред же полный :lol:

[Исправлено: maxsaf, 07.09.2021 - 19:39]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12106
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 19:37
#7450
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Референдум это способ узаконить уже свершившийся факт. Как тот референдум когда выкинули русский язык из конституции. Кто там че решал, кого спросили? Большинство было русскоговорящих на тот момент, а если брать национальность - казахи были в меньшенстве. И вдруг херак - язык межнационального общения улетает. Прикрыли незаконное действие якобы референдумом - и стало все законно.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7693
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 19:37
#7451
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Цитата:
abaika95:
Вывели бы войска,и под независимым участием провели бы референдум тогда да

Ну да давайте ещё и со всей территории России войска выведем? Вот веселуха то начнётся, только не надолго.
:lol: :-P
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22658
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 19:39
#7452
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Цитата:
abaika95:
Видать наши там в уборщики идут))

А на что, они способны?... :lol: ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7693
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 19:46
#7453
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Цитата:
drakon:
А на что, они способны?...

Ну я видел, ещё по приезду сюда, одного хаусмайстера из ихних. :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22658
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 19:51
#7454
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Цитата:
elektron:
одного хаусмайстера из ихних. :lol:

Хозяев - Казахстана, чтоли?... :lol: ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7693
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 19:55
#7455
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Цитата:
drakon:
Хозяев - Казахстана, чтоли?...

ну бывшего всё же наверное, хотя может и вернулся. я не знаю, он когда к соседям в гости приезжал, всегда так гордо заявлял, что хаусмайстер, а к вечеру ближе слезу проливал.... Ну а утром авоська пустых бутылок выносилась.

[Исправлено: elektron, 07.09.2021 - 14:56]
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