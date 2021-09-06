Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42318
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 06.09.21 - 14:38
Несчастный случай произошел 5 сентября на базе отдыха "Радуга". Подробности происшествия рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Читать новость
Читать новость
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 323
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 07.09.21 - 09:07
Цитата:
Спасибо, что заметили. Поправили.
БабаКлава:
Исправьте. Спасибо
Исправьте. Спасибо
Спасибо, что заметили. Поправили.
Re: Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в...
Отправлено: 07.09.21 - 13:08
Надо выяснить чем занималась мать, в то время когда девочка лезла к медведю в пасть. Наверное квасила со своими собутыльниками. Иначе как можно не заметить, что ребенок направляется к клетке и лезет к медведю, это же не молниеносно произошло. Да и медведь не мгновенно начал её жрать.
И вообще необходимо разобраться и подумать, а достойна ли она после этого называться матерью...
И вообще необходимо разобраться и подумать, а достойна ли она после этого называться матерью...
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 07.09.21 - 15:27
Цитата:
Не нужно ничего выяснять. Организаторы были обязаны позаботиться о безопасности посетителей. Контакт должен был быть исключён в принципе, а они этого не сделали.
ladas:
Надо выяснить чем занималась мать,
Надо выяснить чем занималась мать,
Не нужно ничего выяснять. Организаторы были обязаны позаботиться о безопасности посетителей. Контакт должен был быть исключён в принципе, а они этого не сделали.
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 07.09.21 - 16:14
Цитата:
Оказывается, есть там двойное ограждение и забор (описано в следующей статье),а из этого следует какой вывод? Кто должен понести наказание? Кого должны лишить родительских прав?
Victor Yang:
Не нужно ничего выяснять. Организаторы были обязаны позаботиться о безопасности посетителей. Контакт должен был быть исключён в принципе, а они этого не сделали.
Не нужно ничего выяснять. Организаторы были обязаны позаботиться о безопасности посетителей. Контакт должен был быть исключён в принципе, а они этого не сделали.
Оказывается, есть там двойное ограждение и забор (описано в следующей статье),а из этого следует какой вывод? Кто должен понести наказание? Кого должны лишить родительских прав?
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 07.09.21 - 16:26
Цитата:
Владелец медведя в первую очередь
Пусть там хоть 10 заборов и колючая проволока
Если ребенок смог пролезть значит ограждение беспонтовое и не защищает
И нет сотрудника который следил бы за безопасностью рядом.
ladas:
Оказывается, есть там двойное ограждение и забор (описано в следующей статье),а из этого следует какой вывод? Кто должен понести наказание?
Оказывается, есть там двойное ограждение и забор (описано в следующей статье),а из этого следует какой вывод? Кто должен понести наказание?
Владелец медведя в первую очередь
Пусть там хоть 10 заборов и колючая проволока
Если ребенок смог пролезть значит ограждение беспонтовое и не защищает
И нет сотрудника который следил бы за безопасностью рядом.
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 07.09.21 - 16:44
Цитата:
Дети могут пролезть куда угодно, даже за ограждение в самом крутом зоопарке. И никакой следящий не уследит. А функция родителей, объяснить, направить, предостеречь и вообще следить за ребёнком.
abaika95:
Дети могут пролезть куда угодно, даже за ограждение в самом крутом зоопарке. И никакой следящий не уследит. А функция родителей, объяснить, направить, предостеречь и вообще следить за ребёнком.
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 07.09.21 - 17:48
Цитата:
А такого быть не должно
Цитата:
Уследит если он есть конечно
Цитата:
Функция зоопарка или базы отдыха следить за безопасностью своих посетителей
Зачем к примеру на пляжах спасатели дежурят?
Родители же обязаны за детьми следить да? Так и пусть следят нормально,направляют их обьесняют а спаситель будет в носу ковыряться когда у него дети тонуть начнут
ladas:
Дети могут пролезть куда угодно, даже за ограждение в самом крутом зоопарке
Дети могут пролезть куда угодно, даже за ограждение в самом крутом зоопарке
А такого быть не должно
Цитата:
ladas:
И никакой следящий не уследит.
И никакой следящий не уследит.
Уследит если он есть конечно
Цитата:
ladas:
А функция родителей, объяснить, направить, предостеречь и вообще следить за ребёнком.
А функция родителей, объяснить, направить, предостеречь и вообще следить за ребёнком.
Функция зоопарка или базы отдыха следить за безопасностью своих посетителей
Зачем к примеру на пляжах спасатели дежурят?
Родители же обязаны за детьми следить да? Так и пусть следят нормально,направляют их обьесняют а спаситель будет в носу ковыряться когда у него дети тонуть начнут
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 07.09.21 - 17:55
Цитата:
А что толку от него? Оно не должно быть формальным. Между ними должно быть хорошее расстояние, чтобы медведь не мог дотянуться лапой.
Я вот в Челябинском зоопарке подошел к вольеру со страусами - подумал еще - а не клюнут ли? А там расстояние между ограждениями метра 2-3 - никакой страус не дотянется до посетителя.
ladas:
Оказывается, есть там двойное ограждение и забор
Оказывается, есть там двойное ограждение и забор
А что толку от него? Оно не должно быть формальным. Между ними должно быть хорошее расстояние, чтобы медведь не мог дотянуться лапой.
Я вот в Челябинском зоопарке подошел к вольеру со страусами - подумал еще - а не клюнут ли? А там расстояние между ограждениями метра 2-3 - никакой страус не дотянется до посетителя.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 38
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать