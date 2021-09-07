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≡ Увеличить компенсацию за сдачу крови предложили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42318
Увеличить компенсацию за сдачу крови предложили в Казахстане
Отправлено: 07.09.21 - 15:02
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Министерство здравоохранения предложило увеличить денежную компенсацию за сдачу крови в Казахстане. На сегодня денежное вознаграждение за донацию крови составляет 0,25 МРП (729 тенге).
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
690
Re: Увеличить компенсацию за сдачу крови предложили в Казахстане...
Отправлено: 07.09.21 - 15:02
#1
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Сделайте хотя бы по 5000 и вас зальют этой кровью. Копейки для бюджета,а пользы много.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2067
Re: Увеличить компенсацию за сдачу крови предложили в Казахстане...
Отправлено: 07.09.21 - 17:17
#2
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Хм..
У казахстанцев кровь выходит хуже, чем у других граждан..
Пусть равняются хотя бы на Россию..
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