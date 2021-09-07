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«Подтолкнула ножкой сахар к клетке» - Владелец базы отдыха «Радуга» прокомментировал нападение медведицы на ребенка в Костанае
«Подтолкнула ножкой сахар к клетке» - Владелец базы отдыха «Радуга» прокомментировал нападение медведицы на ребенка в Костанае
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