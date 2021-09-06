Re: Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в...

Отправлено: - 13:08

Надо выяснить чем занималась мать, в то время когда девочка лезла к медведю в пасть. Наверное квасила со своими собутыльниками. Иначе как можно не заметить, что ребенок направляется к клетке и лезет к медведю, это же не молниеносно произошло. Да и медведь не мгновенно начал её жрать.

И вообще необходимо разобраться и подумать, а достойна ли она после этого называться матерью...