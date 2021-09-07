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≡ Пополнение в рядах Яндекс Станций для умного дома
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42318
Пополнение в рядах Яндекс Станций для умного дома
Отправлено: 07.09.21 - 12:00
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Компания Яндекс постоянно дорабатывает голосового ассистента для системы «умный дом» и активно продвигает свой продукт в массы – ведь будущее уже наступило. На рынке уже есть продвинутая модель «Макс» с цифровым экраном.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22656
Re: Пополнение в рядах Яндекс Станций для умного дома
Отправлено: 07.09.21 - 12:00
#1
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Это, что за игрушка - такая?... :lol: ;-)
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