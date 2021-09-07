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≡ Опубликованы номера телефонов руководителей управлений образования
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42318
Опубликованы номера телефонов руководителей управлений образования
Отправлено: 07.09.21 - 11:44
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Пресс-служба Министерства образования и науки опубликовала номера руководителей региональных управлений образования и их заместителей для того чтобы граждане могли напрямую обращаться к ответственным лицам и своевременно получать обратную связь.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1974
Re: Опубликованы номера телефонов руководителей управлений...
Отправлено: 07.09.21 - 11:44
#1
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Для подтверждения своих смутных подозрении, позвонил по всем трём телефонам: в течении получаса НИ ОДИН чиновник не взял трубку.
Досым Сатпаев, опять прав: ФЕЙКОВОЕ государство, ФЕЙКОВЫЕ чиновники.
Для КОГО и для ЧЕГО???
Неужели нельзя ПРОСТО работать; честно и добросовестно выполнять свои обязанности.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12102
Опубликованы номера телефонов руководителей управлений образования
Отправлено: 07.09.21 - 11:49
#2
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Цитата:
ACROS:
позвонил по всем трём телефонам: в течении получаса НИ ОДИН чиновник не взял трубку.

Щас начнут вам со всех трех номеров перезванивать наперегонки, как только начальство НГ почитает :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1974
Re: Опубликованы номера телефонов руководителей управлений...
Отправлено: 07.09.21 - 11:56
#3
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Цитата:
maxsaf:
только начальство НГ почитает


Начальство у них: сам МИНИСТР - навряд ли он читает "НГ". Так что :"... в Багдаде ВСЁ спокойно...".
Очередное имиджевое мероприятие, очередного .......надцатого министра.
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