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≡ Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42312
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 06.09.21 - 14:38
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Несчастный случай произошел 5 сентября на базе отдыха "Радуга". Подробности происшествия рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
323
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 07.09.21 - 09:07
#15
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Цитата:
БабаКлава:
Исправьте. Спасибо

Спасибо, что заметили. Поправили.
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