Прогноз на 5 дней
небольшой проливной дождь+9°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • СЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
 
 
Страница 1 из 212»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42312
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 06.09.21 - 14:38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несчастный случай произошел 5 сентября на базе отдыха "Радуга". Подробности происшествия рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
688
Re: Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в...
Отправлено: 06.09.21 - 14:38
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нельзя детям играть с медведями. Нельзя. Косяк родителей. А Катьку жалко,столько лет мучается. Наверно,на воле уже и не сможет жить.
Профайл
l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
106
Re: Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в...
Отправлено: 06.09.21 - 14:56
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, а кто им виноват? Почему мать не уследила за ребенком, а теперь виноват во всём медведь? Они бы ещё к крокодилу ребёнка отпустили одного, а потом орали - Караул!! Покусали!!!
Это дикое животное, это не собака (хотя к той тоже нежелательно подходить). Сидит себе бедолага в клетке никого не трогает, а к ней лезут всякие... И ещё и расследование назначают, надо выяснить что делала мать в это время.
Интересно, а без табличек не понятно, что к медведям нельзя лезть?
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
73
Re: Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в...
Отправлено: 06.09.21 - 15:40
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда наша местная цирковая группа была на гастролях в восточном Казахстане, местный егерь предложил директору цирка двух маленьких медвежат, оставшихся без мамы.
Самец был смирный и ласковый но хромал.
Самка была здоровая, но злая.
Директор выбрал самку, которую назвали Катей.
Приручить ее довольно жестокими способами не удалось. Выходила на арену только с простыми номерами.
А когда подросла, директор и сам боялся с ней работать.
Ну а дальше сами знаете. Голодные медведи, Белая Юрта, теперь Радуга.
Злая Катя на людей с детства...
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22654
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 06.09.21 - 16:33
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ladas:
без табличек не понятно, что к медведям нельзя лезть?

Пятилетнему, ребёнку, конечно не понятно... :lol: :oops:
Профайл
urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
147
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 06.09.21 - 17:36
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ladas:
Интересно, а без табличек не понятно, что к медведям нельзя лезть?

У нас ,без табличек непонятно.
Ибо в степи ведмедя нет.
И непонятно как с ним обращаться.
А так да ,написали ферботен, и сразу жаксы...
Хотя...
Табличками ребенка не спасешь,если в голове родителей мозг отсутствует,или его критически мало.
Это же зверь,причем опасный.

[Исправлено: urmas, 06.09.2021 - 17:52]

[Исправлено: urmas, 06.09.2021 - 17:53]
Профайл
и
§ ирония
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
31.03.12
Сообщений:
69
Re: Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в...
Отправлено: 06.09.21 - 17:50
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень жаль девочку, скорейшего и успешного выздоровления малышке.Возила внука ни один год и много раз к Кате.И зимой были, привозили апельсины. там есть ограждения. Совсем подходить близко внуку не позволяла , агрессии со стороны медведицы не наблюдала.Теперь будет виновата медведица, а не родители, которые оставили ребенка без присмотра.Берегите и присматривайте за детьми.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14347
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 06.09.21 - 17:57
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ирония:
там есть ограждения.

По идее, там должно быть двойное ограждение, чтобы при всём желании с обеих сторон исключить контакт - так сделано в Челябинском зоопарке, так делают в передвижных зоопарках. Тут вина организаторов однозначно.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2063
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 06.09.21 - 18:02
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зоопарки пора запретить.
Это геноцид животных.
Лучше сразу убить их и на мясо.
Зачем мучать то..
Где то собачку ударят, общество уже от злобы гонит, а где то током и хлыстами мучают всю жизнь животных и ничего.
Когда она, медведь, в последний раз ела мясо и свежую рыбу?
Профайл
БабаКлава
§ БабаКлава
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.14
Сообщений:
28
Re: Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в...
Отправлено: 06.09.21 - 21:28
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
" - расссказывает женщина на аудио" - 3 " с" . Геморагический шок- правильно " геморрагический" . Исправьте. Спасибо.
Профайл
БабаКлава
§ БабаКлава
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.14
Сообщений:
28
Re: Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в...
Отправлено: 06.09.21 - 21:31
#10
Комментарий удален модератором.
Профайл
K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
814
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 06.09.21 - 22:16
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще конечно дичь какая-то, позволять близко подходить и тем более кормить медведя. Хозяевам "топтыгина" срочно в зоопарк на экскурсию, хотя бы в Челябинск. Пусть посмотрят, как нужно содержать дикое животное. Никакие таблички и инструкции наших людей никогда не останавливали, только хорошая ограда.

[Исправлено: KOS77, 06.09.2021 - 21:19]
Профайл
Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1506
Re: Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в...
Отправлено: 06.09.21 - 23:49
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Девочке скорейшего выздоровления. В Инсте местные паблики клич дают, что требуется кровь для малышки. Из за безалаберности родителей -страдают дети.

Яжмать и Яжбатю привлекут к ответственности? Оставили без надзора маленькое дитя.

Там табличка возле клетки имелась ранее - НЕ КОРМИТЬ. И ограждение было. Медведицу жаль. Очень.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4816
Re: Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в...
Отправлено: 07.09.21 - 06:49
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже который раз слышу про эту медведицу, что она там делает, для чего ее держат, вообще есть зелёные в этой стране, чем они заняты???
Профайл Посетить вебсайт
a
§ avisa
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
09.11.12
Сообщений:
19
Re: Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в...
Отправлено: 07.09.21 - 08:38
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему из-за тупых родителей страдают дети и животные?
Медведицу наказывать за что? Она дикий зверь, это в ее природе.
Девочке скорейшего выздоровления.
Профайл
Страница 1 из 212»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS