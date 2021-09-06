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Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42312
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 06.09.21 - 14:38
Несчастный случай произошел 5 сентября на базе отдыха "Радуга". Подробности происшествия рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 688
Re: Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в...
Отправлено: 06.09.21 - 14:38
Нельзя детям играть с медведями. Нельзя. Косяк родителей. А Катьку жалко,столько лет мучается. Наверно,на воле уже и не сможет жить.
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 106
Re: Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в...
Отправлено: 06.09.21 - 14:56
Ну, а кто им виноват? Почему мать не уследила за ребенком, а теперь виноват во всём медведь? Они бы ещё к крокодилу ребёнка отпустили одного, а потом орали - Караул!! Покусали!!!
Это дикое животное, это не собака (хотя к той тоже нежелательно подходить). Сидит себе бедолага в клетке никого не трогает, а к ней лезут всякие... И ещё и расследование назначают, надо выяснить что делала мать в это время.
Интересно, а без табличек не понятно, что к медведям нельзя лезть?
Это дикое животное, это не собака (хотя к той тоже нежелательно подходить). Сидит себе бедолага в клетке никого не трогает, а к ней лезут всякие... И ещё и расследование назначают, надо выяснить что делала мать в это время.
Интересно, а без табличек не понятно, что к медведям нельзя лезть?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 73
Re: Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в...
Отправлено: 06.09.21 - 15:40
Когда наша местная цирковая группа была на гастролях в восточном Казахстане, местный егерь предложил директору цирка двух маленьких медвежат, оставшихся без мамы.
Самец был смирный и ласковый но хромал.
Самка была здоровая, но злая.
Директор выбрал самку, которую назвали Катей.
Приручить ее довольно жестокими способами не удалось. Выходила на арену только с простыми номерами.
А когда подросла, директор и сам боялся с ней работать.
Ну а дальше сами знаете. Голодные медведи, Белая Юрта, теперь Радуга.
Злая Катя на людей с детства...
Самец был смирный и ласковый но хромал.
Самка была здоровая, но злая.
Директор выбрал самку, которую назвали Катей.
Приручить ее довольно жестокими способами не удалось. Выходила на арену только с простыми номерами.
А когда подросла, директор и сам боялся с ней работать.
Ну а дальше сами знаете. Голодные медведи, Белая Юрта, теперь Радуга.
Злая Катя на людей с детства...
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22654
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 06.09.21 - 16:33
Цитата:
Пятилетнему, ребёнку, конечно не понятно...
ladas:
без табличек не понятно, что к медведям нельзя лезть?
без табличек не понятно, что к медведям нельзя лезть?
Пятилетнему, ребёнку, конечно не понятно...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.02.21
- Сообщений:
- 147
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 06.09.21 - 17:36
Цитата:
У нас ,без табличек непонятно.
Ибо в степи ведмедя нет.
И непонятно как с ним обращаться.
А так да ,написали ферботен, и сразу жаксы...
Хотя...
Табличками ребенка не спасешь,если в голове родителей мозг отсутствует,или его критически мало.
Это же зверь,причем опасный.
[Исправлено: urmas, 06.09.2021 - 17:52]
[Исправлено: urmas, 06.09.2021 - 17:53]
ladas:
Интересно, а без табличек не понятно, что к медведям нельзя лезть?
Интересно, а без табличек не понятно, что к медведям нельзя лезть?
У нас ,без табличек непонятно.
Ибо в степи ведмедя нет.
И непонятно как с ним обращаться.
А так да ,написали ферботен, и сразу жаксы...
Хотя...
Табличками ребенка не спасешь,если в голове родителей мозг отсутствует,или его критически мало.
Это же зверь,причем опасный.
[Исправлено: urmas, 06.09.2021 - 17:52]
[Исправлено: urmas, 06.09.2021 - 17:53]
и
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 31.03.12
- Сообщений:
- 69
Re: Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в...
Отправлено: 06.09.21 - 17:50
Очень жаль девочку, скорейшего и успешного выздоровления малышке.Возила внука ни один год и много раз к Кате.И зимой были, привозили апельсины. там есть ограждения. Совсем подходить близко внуку не позволяла , агрессии со стороны медведицы не наблюдала.Теперь будет виновата медведица, а не родители, которые оставили ребенка без присмотра.Берегите и присматривайте за детьми.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14347
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 06.09.21 - 17:57
Цитата:
По идее, там должно быть двойное ограждение, чтобы при всём желании с обеих сторон исключить контакт - так сделано в Челябинском зоопарке, так делают в передвижных зоопарках. Тут вина организаторов однозначно.
ирония:
там есть ограждения.
там есть ограждения.
По идее, там должно быть двойное ограждение, чтобы при всём желании с обеих сторон исключить контакт - так сделано в Челябинском зоопарке, так делают в передвижных зоопарках. Тут вина организаторов однозначно.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2063
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 06.09.21 - 18:02
Зоопарки пора запретить.
Это геноцид животных.
Лучше сразу убить их и на мясо.
Зачем мучать то..
Где то собачку ударят, общество уже от злобы гонит, а где то током и хлыстами мучают всю жизнь животных и ничего.
Когда она, медведь, в последний раз ела мясо и свежую рыбу?
Это геноцид животных.
Лучше сразу убить их и на мясо.
Зачем мучать то..
Где то собачку ударят, общество уже от злобы гонит, а где то током и хлыстами мучают всю жизнь животных и ничего.
Когда она, медведь, в последний раз ела мясо и свежую рыбу?
Re: Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в...
Отправлено: 06.09.21 - 21:28
" - расссказывает женщина на аудио" - 3 " с" . Геморагический шок- правильно " геморрагический" . Исправьте. Спасибо.
Re: Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в...
Отправлено: 06.09.21 - 21:31
Комментарий удален модератором.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 814
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 06.09.21 - 22:16
Вообще конечно дичь какая-то, позволять близко подходить и тем более кормить медведя. Хозяевам "топтыгина" срочно в зоопарк на экскурсию, хотя бы в Челябинск. Пусть посмотрят, как нужно содержать дикое животное. Никакие таблички и инструкции наших людей никогда не останавливали, только хорошая ограда.
[Исправлено: KOS77, 06.09.2021 - 21:19]
[Исправлено: KOS77, 06.09.2021 - 21:19]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1506
Re: Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в...
Отправлено: 06.09.21 - 23:49
Девочке скорейшего выздоровления. В Инсте местные паблики клич дают, что требуется кровь для малышки. Из за безалаберности родителей -страдают дети.
Яжмать и Яжбатю привлекут к ответственности? Оставили без надзора маленькое дитя.
Там табличка возле клетки имелась ранее - НЕ КОРМИТЬ. И ограждение было. Медведицу жаль. Очень.
Яжмать и Яжбатю привлекут к ответственности? Оставили без надзора маленькое дитя.
Там табличка возле клетки имелась ранее - НЕ КОРМИТЬ. И ограждение было. Медведицу жаль. Очень.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4816
Re: Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в...
Отправлено: 07.09.21 - 06:49
Уже который раз слышу про эту медведицу, что она там делает, для чего ее держат, вообще есть зелёные в этой стране, чем они заняты???
a
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 09.11.12
- Сообщений:
- 19
Re: Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в...
Отправлено: 07.09.21 - 08:38
Почему из-за тупых родителей страдают дети и животные?
Медведицу наказывать за что? Она дикий зверь, это в ее природе.
Девочке скорейшего выздоровления.
Медведицу наказывать за что? Она дикий зверь, это в ее природе.
Девочке скорейшего выздоровления.
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