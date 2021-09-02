Отправлено: - 08:21

abaika95:

В школу?)

abaika95:

И про босса не удивлен Ваша деревня вся мигрантская Одни россияне да Казахстанцы бывшие живут)

Цитата:НетЦитата:Босс из Германии. Вся Канада - мигрантская деревня. ( каната переводится как деревня )