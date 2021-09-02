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serg kost: То есть узбекский и уйгурский языки у нас тоже языки официального общения?!

maxsaf: Да? Устно или письменно? И сколько баллов надо набрать?

maxsaf: Это понятно, но речь в статье про порог, а значит про тестирование перед приемом на работу.

maxsaf:

Да че нам Ленин. Я выехал за границу как и Куат из-за языкового вопроса, только еще раньше него Я че, тоже патриот получается? )))

maxsaf:

Потому что так в законе написано

maxsaf:

Представляю: русскоязычные патрули требуют использовать русский наравне с казахским в гос учреждениях. Ну а че - закон есть закон

alex_60:

да, русский язык официальный в казахстане по закону. это только недоумки еще не поняли. за это их будут садить.

elektron:

Вы там случаем не революцию планируете?

serg kost:

Лучше представь, как казахи требуют использовать русский язык от казахов на юге...

maxsaf:

А на казахском уже заставляют?

KOS77:

Мне вот очень интересно, "наш патриот", где он там в Грузии или в/на Украине сейчас, как же он с местными "алгапатриотами" общается, на каком языке если точнее!? Уверен точно не на государственном.

Vit:

Мое мнение: друг куат понтанулся и хватит. Езжай домой. Тут тепло, тут беш, куардак, тут мир и хорош мутить воду. Вроде вместе живем много лет .

maxsaf:

а то в сферу обслуживания не сможешь на работу устроиться благодаря таким же оленям как ты

ОЙ сколько вопросов сразу Сколько откликов))) Пора у НГ на кош становится) Цитата:А что Неофициального? Их кто-то запрещает? Больше скажу,вы можете на узбекском заявление в полицию написать и его обязаны будут принять Удивительно правда?)Цитата:На сколько знаю компьютерно Про баллы не знаю У агенства спросите они вкурсе всего))Цитата:У вас в Канаде когда идут на работу продавцом берут тест на знание продукции?Цитата:Нет вы гасторбайтерКоторый из за мнимой проблемыВыехали на работу в Канаду)Цитата:Не во всехЦитата:Вполне могут бытьНо чето не хотятВидать все устраиваетЦитата:Как и узбекскийТак что не обижайся когда тебе узбеки в плов плюнут и будут смеятьсяА ты из не поймёшь)))Официально всёЦитата:Планируют плановщики)Цитата:Ну пока на юге никто не возмущалсяТак что патрулей там и нетЦитата:ДаПо закону должны продавцы обслужитьЦитата:А как с грузинами общаться на казахском?Там он через переводчикаДа и в магазин он там явно не устраиваетсяЦитата:Приедет и закроютЕму оно надоТеперь у России новый врагОчереднойРоссия если не отложится вокруг врагами то ей не интересноКак северная Корея)Там Симонян видать бюджет выделили и надо освоить на казахском направленииЦитата:А он туда продавцом уехал?Он же не гастр как некоторые))